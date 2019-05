Viöl : Einbruch in Bekleidungsgeschäft

In der Straße Westermarkt in Viöl sind Unbekannte in eine Boutique eingebrochen.

24. Mai 2019, 10:53 Uhr

Viöl | In der Nacht zu Donnerstag, 23. Mai, drangen unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße Westmarkt in Viöl ein. Sie hebelten eine Tür auf und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich an die Kriminalpolizei Husum unter der Telefonnummer 04841/8300 zu wenden.

