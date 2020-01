Polizei sucht Zeugen : Einbrecher in St. Peter-Ording unterwegs

Vergangene Woche brachen die Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein.

27. Januar 2020, 15:58 Uhr

Vergangene Woche wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Bövergeest in Sankt Peter-Ording eingebrochen, teilt die Polizei mit. Die Tat muss sich in der Zeit von Donnerstagmittag (23.Januar) bis Sonntagmittag (26. Januar) ereignet haben. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie die Terrassentür der Wohnung gewaltsam aufbrachen. Entwendet wurden ein Laptop, mehrere hundert Euro Bargeld, zwei Eheringe, ein iPad und zwei Digitalkameras. Nachdem die Täter die Wohnung nach Wertsachen durchsucht hatten, entkamen sie unerkannt durch den Garten des Hauses.

Einbruchversuch bei der Nachbarwohnung

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten feststellen, dass ebenfalls versucht wurde, die Terrassentür der Nachbarwohnung aufzubrechen. Hier sind die Einbrecher aber gescheitert. Die Kriminalpolizei in Husum hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge in Sankt Peter-Ording beobachtet, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden, gebeten sich unter der Rufnummer 04841/8300 zu melden.

