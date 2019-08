Von Donnerstag bis Sonntag : Einbrecher in Husum und Eiderstedt unterwegs

Bei zwei Einbrüchen in Husum gehen Einbrecher leer aus. In einem Hotel in St. Peter-Ording lassen sie dagegen mehrere Hundert Euro mitgehen.

von hn

26. August 2019, 15:15 Uhr

Husum/Eiderstedt | In der Nacht zum Sonntag gegen 4.45 Uhr haben Unbekannte in eine Tankstelle im Ortsteil Rödemis einzubrechen versucht. Um die Eingangstür einzuschlagen, benutzten sie einen Feuerlöscher. Dadurch wurde die Tür erheblich beschädigt. Ins Innere des Gebäude gelangten die Täter allerdings nicht.

Einbruch in die Radstation

Ebenfalls von Sonnabend auf Sonntag, zwischen 18 Uhr und 9.45 Uhr, drangen Unbekannte in die Radstation am Bahnhof ein. Sie hebelten die Außentür auf und flüchteten anschließend ohne Stehlgut.

Aus einem Hotel im Strandweg in Sankt Peter-Ording wurden in der Nacht von Donnerstag (22.) auf Freitag zwei Portemonnaies mit mehreren Hundert Euro Bargeld gestohlen. Die Diebe brachen die Tür zum Gastraum auf und entwendeten die Geldbörsen aus dem Tresenbereich.

Fall in Tetenbüll aufgeklärt

Aufgeklärt wurde unterdessen der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Tetenbüll, bei dem am vergangenen Donnerstag unter anderem diverser Schmuck und ein iPad verschwanden. Der Tat verdächtig ist ein 23-Jähriger, der sich tagsüber Zugang zu dem Haus verschafft hatte, indem er eine Fensterscheibe einschlug. Zeugenhinweise in den noch nicht aufgeklärten Fällen nimmt die Polizei unter Telefon 04841/83100 entgegen.