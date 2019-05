Unbekannte überfallen Haus im Ortsteil Schobüll : Einbrecher in Husum fesseln Rentnerin

Einbruch in Husum-Schobüll: Die beiden Täter fesseln die Hausbesitzerin, eine Seniorin, und rauben Bargeld und Schmuck.

von shz.de

13. Mai 2019, 15:00 Uhr

Husum | In der Nacht von Sonnabend, 11. Mai, auf Sonntag, 12. Mai, drangen zwei unbekannte Männer in der Zeit von 0 bis 4 Uhr in das Haus einer Rentnerin im Westerbergweg im Husumer Ortsteil Schobüll ein. Sie hebelten ein Fenster im Obergeschoss auf, das sie über eine Leiter erreichten.

Die Täter überraschten die Seniorin in ihrem Schlafzimmer und fesselten sie. Sie durchsuchten das komplette Haus und entkamen mit Bargeld, Schmuck und Gemälden. Die Frau konnte sich später selbst befreien und die Polizei rufen. Sie blieb weitestgehend unverletzt.

Ein Täter trug Tarnkleidung, der andere Sportbekleidung. Beide sprachen gebrochen deutsch. Das Bild zeigt die Leiter, die von den Tätern am Tatort zurückgelassen wurde. Die Leiter der Marke "Alpe" hat verschiedene Farbanhaftungen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und Hinweisgeber und fragt: Wem sind verdächtige Personen und Fahrzeuge vor oder nach der Tat aufgefallen? Wer hat in der Umgebung, zum Beispiel im Süderbergweg Auffälliges beobachtet? Wer kann etwas über die am Tatort zurückgelassene Leiter sagen? Bereits am 17. Januar war es gegen 2.35 Uhr zu einem Einbruchsversuch im selben Haus gekommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Husum unter Telefon 04841/8300 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?