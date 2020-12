Polizei sucht Zeugen : Einbrecher im Husumer Rathaus erbeuten dienstliche Stempel

Im Schutz der Dunkelheit stiegen die Täter ins Verwaltungsgebäude ein - der Schaden beträgt 2000 Euro.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

02. Dezember 2020, 11:52 Uhr

Husum | In der Nacht zu Dienstag, 1. Dezember, wurde in ein Büro des Rathauses in Husum eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster des Büros und entwendeten aus diesem diverse Stempel. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen und Hinweisgeber. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 04841/8300 an die Ermittler zu wenden.