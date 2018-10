Krimi-Lesung in Tetenbüll : Einblicke in das Logen-Leben

Hannes Nygaard und Jens Rusch lasen in Tetenbüll aus ihrem gemeinsam Krimi „Im Schatten der Loge“.

von Ilse Buchwald

25. Oktober 2018, 14:52 Uhr

Für eine Krimilesung in der Reihe „Erzähl mir was auf Eiderstedt“ war Haus Peters Gastgeber. Der Krimiautor Hannes Nygaard und der Künstler Jens Rusch lasen gemeinsam aus ihrem „Hinterm-Deich-Krimi“ „Im Schatten der Loge“. Wegen der großen Nachfrage wurde die Veranstaltung aus Platzgründen kurzerhand in den Kirchspielkrug in Tetenbüll zu Dietmar Clausen verlegt.

Hannes Nygaard ist kein Unbekannter, seine Krimis, die alle in Norddeutschland spielen – denn auch er lebt und arbeitet ja hinterm Deich auf Nordstrand –, werden von seinen Lesern geschätzt, und das deutschlandweit. Denn er erzählt nicht nur mit einer Prise trockenen norddeutschen Humors, sondern man erfährt auch in jedem Buch Wissenswertes und Informatives aus nicht immer ganz alltäglichen Bereichen.

So auch in diesem Krimi mit dem Titel „Im Schatten der Loge“. „Loge“ – das verrät, dass es um Freimaurerei geht – ein Thema, das mit vielen Vorurteilen und sogar Verschwörungstheorien behaftet ist. Nygaard hat sich dazu bei einem guten Freund Hilfe gesucht, nämlich bei Jens Rusch. Denn dieser, der vielen vor allem als Künstler und Mitbegründer der legendären „Wattolümpiade“ bekannt ist, ist seit etlichen Jahren selbst Freimaurer. Er hat sogar ein Web-Projekt auf die Beine gestellt, das Freimaurer-Wiki, das fundiertes Wissen bereitstellt (https://freimaurer-wiki.de).

Das Buch startet klassisch mit dem Fund einer Leiche auf Föhr: Ein Richter, Freimaurer und jüdischen Glaubens wurde umgebracht. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um eine Art Ritualmord handeln muss. Hat er Geheimnisse der Bruderschaft verraten? Oder hat ihn sein Amt das Leben gekostet?

Nygaard und Rusch gestalteten die Lesung als eine Art Wechselgesang – fast schon könnte man ihnen schauspielerisches Talent bescheinigen, wenn sie gekonnt in die verschiedenen Rollen schlüpfen. Zum Abschluss entbrannte noch eine lebhafte Diskussion zum Thema Freimaurerei. Jens Rusch konnte hier viel Detailwissen beisteuern, Vorurteile ausräumen und diskrete Einblicke in die Arbeit in einer Loge gewähren – selbstverständlich nur in dem Rahmen, der für Laien zugänglich ist. Denn Freimaurerei ist keine „Geheimgesellschaft“, sondern eine Gemeinschaft mit gewissen Geheimnissen, die auf Vertrauen und der gemeinsamen Arbeit an sich selbst basiert.