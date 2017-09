Alte Liebe in Ostenfeld : Ein zweites Mal vor dem Traualtar

vergrößern 1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

Anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit haben sich Rosemarie und Dieter Spiegel etwas ganz Besonderes vorgenommen: Bevor sie heute (15. September) mit der Familie auf die 50 Ehejahre anstoßen, wollen sie in der Schwesinger Kirche ihr Eheversprechen erneuern. Der kirchliche Rahmen gefiel ihnen schon zur Silbernen Hochzeit so gut, dass sie sich nun erneut mit dieser Bitte an Pastor Jürgen Kaphengst gewandt haben.

Beide denken gerne an das Jahr 1965 zurück, als sie sich in Ahrenviöl kennenlernten. „Ich bin in Kaltenhörn groß geworden“, erzählt Dieter Spiegel. Doch an dem schicksalhaften Abend hatte sich für den damals 18-Jährigen eine Mitfahrgelegenheit Richtung Flensburg ergeben, und so landete der Eiderstedter auf dem Osterball in Rosis Heimatdorf. „Sie kam durch die Tür in diesem wunderbaren roten Kleid mit dem breiten Gürtel, und da war es um mich geschehen“, erinnert er sich. Rosemarie arbeitete damals in einem Hotel, Dieter im Einzelhandel, und die Entfernung zwischen den beiden war eine echte Hürde. Trotzdem gelang es ihnen immer wieder, sich zu verabreden und tanzen zu gehen: „Besonders gerne waren wir in der Schweinebar in Kollund.“

Am 18. Juli 1967 verlobten sie sich, und schon zwei Monate später wurde Hochzeit gefeiert. „Wir mussten nicht heiraten, wir wollten“, betont Dieter Spiegel, der mit seinen 20 Jahren damals noch nicht volljährig war und deshalb für die Heirat seiner damals 22-jährigen Verlobten eine Genehmigung vom Vormundschaftsgericht einholen musste.

Die ersten Jahre lebte das Paar bei Dieters Eltern, doch als dann die ersten beiden Kinder geboren wurden – Tommy 1969, Michael 1970 – wurde es ihnen dort zu eng, und sie suchten nach einem eigenen Haus. Ein Resthof sollte es sein, denn der tierliebe Familienvater wollte künftig auch ein bisschen landwirtschaftlich tätig sein. Fündig wurde er im Ostenfelder Ortsteil Drellborg. Dort kam mit Tochter Yvonne 1971 das dritte Kind zur Welt. Dank eines kleinen Lottogewinns konnten sechs Schweine und ein Kalb gekauft werden – der Grundstock für die Landwirtschaft im Nebenerwerb. Eigentlich sollte es ein Hobby bleiben, aber nach und nach kamen immer mehr Tiere hinzu. Später hatten sie allein neun Kühe. „Ich stand morgens um 3 Uhr zum Melken auf, fuhr dann nach Husum zum Zeitungsaustragen und danach zu meiner eigentlichen Arbeitsstelle“, erinnert sich der Hobby-Landwirt, der zwischenzeitlich auch als Tortenbäcker und Taxifahrer arbeitete und entsprechend wenig daheim war.

Anfang der 90er Jahre ging der Familienvater für zwei Jahre zum „Aufbau Ost“ in die ehemalige DDR. Seine Frau hatte derweil zu Hause rund um die Uhr enorm viel zu tun. „Wir hatten keine Zeit zum Ausgehen und waren nie im Urlaub“, sagt sie und meint, dass es deshalb auch schon mal kräftig krachte. „Aber so ein Gewitter reinigt letztendlich die Luft…“ sagt sie, „und weckt die Liebe wieder auf“, ergänzt ihr Gatte schmunzelnd.

Das Geheimnis ihrer Beziehung sei, dass sie immer zusammengehalten haben, erklären die beiden. Was sie aneinander besonders schätzen? „Er ist ein guter Vater und ein leidenschaftlicher Opa“, sagt Rosemarie, die von ihrem Mann als „gute Mutter“ und auch als „gute Köchin“ bezeichnet wird. Auf ihre vier Enkel sind beide sehr stolz: auf die Zwillinge Jana und Nadja (19), Kim-Sarah (14) und Paul (12). Alle freuen sich auf die Goldene Hochzeit im Hause Spiegel und auch darauf, den Artikel über das Jubiläum in den Husumer Nachrichten zu lesen: „Wir haben die Zeitung seit 40 Jahren abonniert und lesen sie jeden Morgen gemeinsam“, verrät die Jubilarin noch ein unverzichtbares Ritual.