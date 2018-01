St. Peter-Ording : Ein wahnwitziges Verwechslungsspiel

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Die Speeldeel führt am kommenden Sonnabend (17. Februar ) das Stück Neurosige Tieden, eine plattdeutsche Komödie in drei Akten von Winnie Abel in einer plattdeutschen Fassung von Heino Buerhoop auf (Aufführungsrechte: Plausus Theaterverlag). Beginn ist um 20 Uhr im Olsdorfer Krug in der Olsdorfer Straße, St. Peter-Ording. Eine weitere Aufführung ist für den 18. Februar, 19 Uhr, an gleicher Stelle geplant. Karten gibt es im Vorverkauf bei Sport Möller, ansässig in der Nordergeest 2 in St. Peter-Ording, erreichbar unter Telefon 04863/493132. Restkarten sind ebenfalls an der Abendkasse erhältlich.

Zum Inhalt des Stücks: Wie empfängt man Besuch in einer Nervenklinik, ohne dass der Besuch merkt, dass er in einer Anstalt ist? Vor dieser Herausforderung steht Agnes Adalon, Tochter einer reichen Hoteldynastie. Denn ihre Mutter meldet spontan ihren Besuch an – nur dass diese davon ausgeht, dass Agnes in einer Villa residiere und nicht in der sogenannten Klapse.

Kurzerhand sollen die Mitbewohner aus Agnes skurriler Psychiatrie-Wohngruppe nun versuchen, wie ganz normale Menschen zu wirken, und das wahnwitzige Verwechslungsspiel nimmt seinen Lauf: Der zwangsneurotische Hans muss den langjährigen Lebenspartner spielen, die wahnhafte Marianne wird als Haushälterin ausgegeben, die manisch – depressive Künstlerin Dörte wird zur Freundin des Hauses erklärt, der menschenscheue Willi soll den ganz normalen Hausmeister spielen. Ein Vorhaben, das nach hinten losgehen muss.

Doch als dann auch noch immer mehr ungebetener Besuch in der Wohngruppe auftaucht, Agnes Mutter die Psychiaterin in Gewahrsam nimmt und dann sogar selbst in der Zwangsjacke landet, läuft das verrückte Verwechslungsspiel völlig aus dem Ruder.