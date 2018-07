Brand in Mehrfamilienhaus : Ein Verletzter nach nächtlichem Feuer in Tönning

Die oberen beiden Wohnungen sind laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar.

von Helmuth Möller

01. Juli 2018, 09:17 Uhr

Der Alarm kam um 2.45 Uhr: Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Yurian-Ovens-Straße in Tönning (Kreis Nordfriesland). Den eintreffenden Feuerwehren schlugen helle Flammen aus einer Dachgeschosswohnung im dritten Obergeschoss entgegen.

Beim Versuch das Feuer zu löschen, zog sich der Bewohner schwere Verletzungen zu und musste ins Westküstenklinikum gebracht werden. Sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert. Mit Atemschutzgeräten eilten die Einsatzkräfte in das Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen.

Die Bereitschaften des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Tönning-Witzwort und Garding kümmerten sich um die 15 Bewohner: In der DRK-Unterkunft wurden Feldbetten aufgestellt und mehrere Bewohner dorthin gebracht. Aus St. Peter-Ording wurde das große Drehleiterfahrzeug angefordert, das unter Leitung von Wehrführer Norbert Bies mit vierköpfiger Besatzung um 3.31 Uhr eintraf. Die Drehleiter wurde auf zwölf Meter ausgefahren, Einsatzkräfte hoben die Dachpfannen an und bekämpften Glutnester. Die Durchgangsstraße wurde voll gesperrt.

Die Einsatzkräfte der beiden Streifenwagen forderten die Kripo nach, die aus Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) anrückte und die Ermittlungen noch in der Nacht aufnahm. „Die oberen beiden Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar“, sagte Einsatzleiter Volker Sievers von der Tönninger Feuerwehr, „bei den darunter gelegenen Wohnungen müssen wir sehen, ob sie durch den Einsatz Wasserschäden aufweisen.“ Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Rettungsorganisationen habe sehr gut geklappt. Die Feuerwehren konnten den Einsatz gegen fünf Uhr morgens beenden.

Aus den Landkreisen Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Dithmarschen rückten sechs Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge aus. Hinzu kamen die Feuerwehr Tönning, die mit sieben Einsatzfahrzeugen und 30 Einsatzkräften ausrückte, sowie die Feuerwehr Oldenswort mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften und die Feuerwehr Kating mit einem Fahrzeug und fünf Feuerwehrleuten.

