Wachwechsel in Ahrenviöl : Ein Urgestein geht

Edith Carstensen verlässt die politische Bühne. 20 Jahre lang hat sie sich als Bürgermeisterin für Ahrenviöl eingesetzt. Im Gespräch blickt sie zurück.

von shz.de

03. Mai 2018, 19:00 Uhr

Mit den Kommunalwahlen am 6. Mai werden in den Gemeinderäten in Schleswig-Holstein die Karten neu gemischt. In manchen Gemeinden wird es zudem ein neues Oberhaupt geben. So auch in Ahrenviöl – denn Bürgermeisterin Edith Carstensen hat angekündigt, dass sie nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren werde. Damit zieht sich ein Urgestein aus der Kommunalpolitik zurück. Carstensen hat 20 Jahre lang als Gemeinde-Chefin die Interessen der knapp 520-Einwohner-starken Kommune vertreten.

„Es war eine sehr schwere Entscheidung“, gibt die 70-jährige Kommunalpolitikerin unumwunden zu. Lange habe sie sich mit diesem Gedanken beschäftigt. „Ich habe immer gesagt, dass ich mit 70 in Rente gehen will“, erklärte sie schmunzelnd. Doch jetzt wo es soweit ist, sei die bereits vorangekündigte Entscheidung dennoch schwer gefallen.

Ihr Engagement in der Gemeinde begann sogar schon vor 40 Jahren. Damals wurde sie in den Kirchenvorstand gewählt und arbeitete im Kindergarten-Ausschuss mit. „Zu der Zeit wurde der kommunale Kindergarten viele Jahre noch von der Kirche unterstützt“, erinnert sich Carstensen. Doch dann verunglückte der damalige Pastor und Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Erhard Leiner. „Wir waren mit dem Pastor eng befreundet, das Unglück traf uns sehr hart“, erzählt Carstensen. So übernahm sie 1983 den Vorsitz des Kirchenvorstandes. 1994 wurde sie gefragt, ob sie sich eine Mitarbeit im Gemeinderat vorstellen könne. „Diese Anfrage hat mich in ein Interessenkonflikt gestürzt, ich konnte nicht für die Kirche und gleichzeitig für den Gemeinderat sprechen.“ Doch dann entschied sie sich für den Gemeinderat, in den sie auf Anhieb gewählt wurde.

Vier Jahre später übernahm Carstensen das Amt der Bürgermeisterin und löste damit ihren Vorgänger Hans-Christian Klinker ab. „Das war für mich eine riesige Herausforderung. Ich musste lernen, wie was läuft.“ Stolz ist sie heute auf die straffe Haushaltsführung, sodass Ahrenviöl noch nie Bedarfsgemeinde war. „Was ich privat nicht durchführen wollte und konnte, galt auch im Umgang mit meiner Gemeinde. Ich kann nicht mehr Geld ausgeben, als ich in der Tasche habe“, stellt sie klar.

Carstensens letztes großes Projekt war der Bau des Bildungshauses. „Wir hatten schon seit 2013 die ersten Überlegungen dazu angestellt.“ So entwarf sie in ihrem Büro die erste handschriftliche Architektenzeichnung und stellte eine Kostenanalyse auf. Vergleicht man heute die Finanzierung mit ihren damaligen Zahlen, so hatte Carstensen eine Punktlandung gemacht. „Das war auch mein geheimes Hobby. Ich habe gerne gezeichnet und mit Zahlen war ich befreundet“, sagt sie.

Dass die Gemeinde-Chefin sich außerdem immer besonders um ihre Freiwillige Feuerwehr gekümmert hat, wurde im vergangenem Jahr gewürdigt. Da wurde Edith Carstensen mit der Deutschen Feuerwehr Ehrenmedaille, der höchsten Auszeichnung für Zivilpersonen, ausgezeichnet.

Doch nun heißt es Abschied nehmen. „Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist“, gibt sie lachend zu bedenken und fügt hinzu: „Den Menschen zu helfen, sie zu begleiten und beizustehen lag mir sehr am Herzen.“

Und das werde auch so bleiben, auch wenn sie nicht mehr Bürgermeisterin ist. Die Pensionärin ist sehr dankbar für die konstruktive und freundschaftliche Zusammenarbeit im Gemeinderat. Dies sei auch das Rezept für eine erfolgreiche Gemeindearbeit gewesen. „Ohne sie hätte ich nichts erreichen können. Wir haben alle an einem Strang gezogen.“

Ein Amt, das sie ebenfalls schon viele Jahrzehnte innehat, will sie auch weiter ausführen: „Ich werde weiterhin als Klärwärterin da sein“, sagt Carstensen. „Wenn ich die Tür zum Betriebsraum der Kläranlage öffne, kann ich am Wassergeräusch erkennen, ob alles in Ordnung ist.“

Doch jetzt beginne für sie die Rente. „Das heißt aber nicht, dass ich die Hände in den Schoß lege.“ Weiterhin will die 70-Jährige für ihre Mitbürger da sein. Doch in nächster Zeit wolle sie erste einmal viel reisen. „Jetzt habe ich die Zeit, Deutschland noch näher kennen zu lernen“, erklärt sie.