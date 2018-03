Behindertenbeauftragter: Amtszeit endet : „Ein Stellvertreter wäre gut“

Politiker aller Parteien wünschten sich, dass Hans Böttcher seine ehrenamtliche Arbeit als Husums Behindertenbeauftragter fortsetzt.

von Stefan Petersen

29. März 2018, 15:00 Uhr

Er kam, um zu gehen. Und tatsächlich: Mit dem Ende der Wahlperiode und der Kommunalwahl am 6. Mai endet auch die Amtszeit von Hans Böttcher. Ein Grund mehr für den Behindertenbeauftragten der Stadt Husum, dem Stadtverordnetenkollegium noch einmal Rede und Antwort zu stehen. Allerdings packte Böttcher die Gelegenheit beim Schopf, um noch einmal deutlich zu machen, dass er als „Einzelkämpfer“ bei weitem nicht alles angehen, geschweige denn umsetzen könne, was das Amt ihm nahe lege.

„In anderen Gemeinden können Behindertenbeauftragte Anträge stellen“, erklärte Böttcher. Nicht so in Husum. Das sei unbefriedigend. Gewiss, seine Themen würden von Politik und Verwaltung aufgegriffen, fuhr der Beauftragte fort, doch auch in diesem Punkt gebe es noch Luft nach oben. Als Beispiel nannte er den Taxi-Transport mit Rollstuhl, das sogenannte Rolli-Taxi. Klinge gut, sei aber vollkommen ungeeignet, um einen behinderten Menschen hinterm Ofen hervorzulocken, weil: „Viel zu teuer.“ Bei einer Fahrt zum Kinocenter und zurück komme man schnell auf 50 Euro, sagte Böttcher unter Hinweis auf das Teilhabegesetz. Die Stadt stehe in der Pflicht, Menschen mit Behinderungen die Teilnahme am öffentlichen Leben zu ermöglichen. Der Stadtbus fahre aber weder am Wochenende noch spät abends. „Ab 22 Uhr ist tote Hose“, berichtete Böttcher und schlug einen bedarfsgerechten Ausbau des Rufbus-Systems oder „anderer zielführender Regelungen“ vor.

Die Aussage von Bauamtsleiter Jörg Schlindwein, im Zuge des Personenbeförderungsgesetzes bis 2022 das gesamte Stadtgebiet mit barrierefreien Bushaltestellen ausstatten zu wollen, bezeichnete Böttcher als ambitioniert. „Das ist ein gewaltiges Vorhaben und aus der Portokasse nicht zu bezahlen“, prognostizierte er.

Und dann sprach Böttcher aus, was ihm schon lange auf der Leber liegt, dass sich leider niemand gefunden habe, der bereit gewesen wäre, seine Stellvertretung zu übernehmen. Zu tun gebe es genug, wiederholte der Behindertenbeauftragte und wies daraufhin, dass er sich stets als Vermittler zwischen Bürgern auf der einen und Politik und Verwaltung auf der anderen Seite verstanden habe.

Wenn es nach ihr ginge, sollte das auch so bleiben, wünschte sich Antje Damschen. Er möge bitte weitermachen, erklärte die SPD-Politikerin und schenkte Böttcher passend zu Ostern einen „Hasen mit Bimmel, damit wir immer hören, wenn Sie im Anmarsch sind“. Auch Birgitt Encke forderte ihn auf, seine Ehrenamts-Geschäfte fortzuführen: „Die Stadt will diesen Weg mit ihnen weiter gehen“, fasste die CDU-Politikerin zusammen. Und Reimer Tonder, Fraktions-Chef der Wählergemeinschaft (WGH), versicherte: „Ihre Aufträge werden gehört und in Angriff genommen, Herr Böttcher.“ Den Schlusspunkt setzte Bürgervorsteher Peter Empen, der dem viel Gelobten bescheinigte, dass es gewiss „nicht leicht ist, im Schatten von Hans Böttcher zu arbeiten“. Damit liegt der Ball wieder im Feld des Noch- und möglicherweise Bald-Wieder-Behindertenbeauftragten.