Nordfrieslands Landfrauen : Ein starker Verband mit großer Vielfalt

Delegiertenversammlung in Goldelund: Beim Kreislandfrauenverband Nordfriesland standen eine Reihe von Ehrungen und Verabschiedungen an.

18. April 2018, 19:00 Uhr

Das Bild der Landfrau hat sich gewandelt. Die Zeiten, in denen es hauptsächlich um eine berufsständische Interessenvertretung der Bäuerinnen ging, sind lange vorbei. Das machte Magret Albrecht, Chefin des Kreislandfrauenverbandes (KLFV) Nordfriesland, in Goldelund deutlich. Die Vorsitzende der mit derzeit 6003 Mitgliedern aus 26 Ortsvereinen – inklusive der Inseln und Halligen – immer noch stärksten Gemeinschaft unter den zwölf Kreisverbänden im Land begrüßte 102 stimmberechtigte Vertreterinnen aus 25 Ortsvereinen zur Delegiertenversammlung in der Gaststätte „Hogelund“.

Heute dürfe jede Frau einen Aufnahmeantrag stellen, erklärte Albrecht weiter. Allein diese Tatsache führe dazu, dass die vielfältigsten Berufe vertreten seien. Und jedes Mitglied könne sich über Seminare qualifizieren, etwa als Gästeführerin, Fachfrau für Ernährung, Botschafterin für heimische Produkte, Gartenführerin oder Büro-Agrar-Fachfrau – ganz zu schweigen von den Weiterbildungsangeboten. „Wir werden wahrgenommen, und in der Politik haben wir eine gute Lobby“, betonte Albrecht. Landfrauen beteiligten sich an ländlicher Regionalentwicklung, gestalteten wirtschaftliche und gesellschaftliche Lebensverhältnisse mit oder nähmen frauenspezifische Interessen wahr.

„Einheit in Vielfalt trifft den Kern Ihrer Arbeit – den Grundsatz leben Sie und darauf können Sie stolz sein“, stellte Sylke Messer-Radtke, Vorstandsmitglied im Landfrauenverband Schleswig-Holstein, fest. Es sei wichtig, den Blick darauf zu richten, „dass es sich auf dem Lande gut leben lässt“.

Gemeinsam mit Vize-Chefin Susanne Lorenzen ehrte Albrecht Vorsitzende, die aus Ortsvereinen ausgeschieden sind – darunter Gretel Lucht, die 23 Jahre an der Spitze des Landfrauenvereins Pellworm stand, Margret Lassen, seit 2009 Vorsitzende des Husumer Landfrauenvereins, sowie Brigitte Nadolny, die nach acht Jahren Tschüss sagte, weil sie wieder in ihre alte Heimat Berlin gezogen ist. Außerdem wurden langjährig tätige Vorstandsdamen verabschiedet, die nicht wieder kandidiert hatten: so Petra Volquardsen (Landfrauenverein Bredstedt-Reußenköge) nach 19 Jahren als Vize-Chefin, Sylvia Röhe (Landfrauenverein Ohrstedt) nach neun Jahren als zweite Vorsitzende, Elke Westphal (Landfrauenverein Hattstedt) nach 16 Jahren als dritte Vorsitzende und insgesamt 33 Jahren Vorstandsarbeit, Sabine Volquardsen (Landfrauenverein Langenhorn) nach zwölf Jahren als Kassenwartin und insgesamt 20 Jahren im Vorstand sowie Bärbel Schülke (Landfrauenverein Friedrichstadt) nach vier Jahren als Beisitzerin und langer Zeit als Reise-Beauftragte. In Abwesenheit verabschiedet wurde zudem Anette Herrig (Landfrauenverein Friedrichstadt) für vier Jahre als zweite Vorsitzende sowie nach etlichen Jahren im Vorstand.

Die Ergebnisse der Wahlen: Christel Melfsen bleibt Schriftführerin und die Nachfolge von Anne Ingwersen als Beisitzerin Nord übernimmt Sünje Harmsen (Enge-Sande).

Auch in diesem Jahr startet eine Mannschaft der Landfrauen beim Lauf zwischen den Meeren am 26. Mai. Darauf wies die Kreisvorsitzende hin. Weitere Höhepunkte werden das Ehemaligentreffen auf Nordstrandischmoor am 18. Juli, der Kunst-Tag in Leck am 15. September oder die Literaturtage im November sein.

Bredstedts Bürgermeister Knut Jessen und die Mitarbeiterinnen im Tondern-Treff Bredstedt, Dörte Stöber und Margret Werth, informierten über die dort geleistete Arbeit. Sie machten deutlich, dass die Einrichtung eine nicht mehr wegzudenkende Begegnungsstätte für Senioren nicht nur aus der Stadt, sondern aus dem gesamten Amtsbereich Mittleres Nordfriesland mit vielfältigen Veranstaltungs- oder Vortragsangeboten geworden ist. Auch regelmäßige Sprechstunden sozialer Einrichtungen finden dort statt.