Kinderschutz-Zentrum : Ein starker Anwalt für die Jüngsten

Seit 20 Jahren wird im Kinderschutz-Zentrum Westküste kreisübergreifend geholfen, wenn Mädchen und Jungen Gewalt erleiden. Lob kam bei einer Feierstunde auch aus Kiel.

von wzl

11. März 2018, 13:00 Uhr

Als sich vor rund 20 Jahren das Land Schleswig-Holstein entschloss, ein drittes Kinderschutz-Zentrum – neben den damals schon bestehenden Zentren in Lübeck und Kiel – an der Westküste einzurichten, bekam das Diakonische Werk Husum (DW) den Zuschlag. Klug und vorausschauend handelten die Verantwortlichen damals, als sie die Kooperation, quasi als „Brückenschlag“ zwischen Nordfriesland und Dithmarschen wagten – und bis jetzt mit diesem Konzept nicht nur erfolgreich arbeiten, sondern das Kinderschutz-Zentrum Westküste in ein bestehendes Netzwerk aus anderen Hilfeeinrichtungen einfügen konnten.

Zum 20. Bestehen des Kinderschutz-Zentrums Westküste fand im Bürgerhaus in Heide eine Feierstunde statt. Eingeladen waren die Kooperationspartner: Vertreter von Schulen, Kindergärten, Jugendhilfeeinrichtungen und Familienberatungsstellen, vom Kinderschutzbund, aus den beiden benachbarten Landkreisen, von der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Kriminalpolizei nahmen an der Veranstaltung teil.

„Kinderschutz ist ein wichtiges Thema in unserer Region. Wir kennen die Menschen und ihre stillen Sorgen“, betonte Volker Schümann, Geschäftsführer des DW Husum. Es sei den Bemühungen von Hilde Schneider zu verdanken, dass damals die Entscheidung zugunsten des Diakonischen Werkes ausgefallen ist, zollte Schümann der Mitarbeiterin der ersten Stunde Anerkennung. Er dankte auch dem Land Schleswig-Holstein: „Wir sind dort mit unseren Anliegen stets gut aufgehoben.“ Dies hörte Staatssekretär Dr. Matthias Badenhop vom Kieler Ministerium für Soziales und Gesundheit, gern. Er lobte: „Das Kinderschutz-Zentrum ist eine anerkannte Einrichtung. Sie, die Mitarbeitenden, sind Pioniere im Kampf gegen Gewalt an Kindern im ländlichen Raum.“ Es komme auf das gute Zusammenwirken aller Akteure an, da effektiver Kinderschutz nicht von einer Person allein zu bewältigen sei. Es gebe keine Rechtfertigung bei Gewalt wegzusehen.

„Hinsehen ist wichtig“, unterstrich Dithmarschens Kreispräsident Hans-Harald Böttger. Es sei erstaunlich, was in der Hilfeeinrichtung täglich geleistet werde: mit Professionalität, Stärke und Einfühlungsvermögen. „Wer Kindern hilft, nimmt positiven Einfluss auf ihre Zukunft.“ Das Kinderschutz-Zentrum sei ein starker Anwalt für die Jüngsten.

„Sie sind am Puls der Zeit“, hieß es im Grußwort von Anke Homann, Vorstandsmitglied des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein mit Sitz in Rendsburg, das ihre Mitarbeiterin Silke Willer verlas. Das Kinderschutz-Zentrum Westküste sei ein „kompetenter Ansprechpartner“, seit es die Arbeit am 1. Februar 1998 aufgenommen habe. Arthur Kröhnert, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren: „Sie geben den Kindern das Lachen zurück.“ Peter Raben vom Jugendamt des Kreises Nordfriesland stellte das Vertrauen, das zwischen den Beteiligten bei dieser Arbeit unerlässlich sei, in den Mittelpunkt.

Ein Fachvortrag von Corinna Scherwath, Kinder- und Jugendsozialtherapeutin, leitete zum Thema „Traumapädagogik“ über. Ein Trauma sei ein Anschlag auf die Persönlichkeit und münde oft in eine Dauerwachsamkeit. Dabei werde Kraft abgezogen, die für die Entwicklung des „Ichs“ notwendig sei. „Ziel der Traumapädagogik ist es, einen sicheren Ort zu schaffen.“

Für den musikalischen Rahmen sorgte ein Geschwister-Duo aus Afghanistan, das seit zwei Jahren in Deutschland lebt. Die 16-jährige Azita wurde von ihrem Bruder Majid (20) auf der Gitarre begleitet. Sie präsentierten deutsche Weisen und Lieder aus ihrer Heimat.