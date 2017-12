Kreisverband Südtondern : Ein schwieriges Jahr für die Bauern

vergrößern 1 von 1 Foto: pre 1 von 1

Kreis Nordfriesland | Die 25 Mitglieder des Kreishauptausschusses des Kreisbauernverbandes Südtondern kamen jetzt im Dagebüller Strandhotel zur konstituierenden Sitzung zusammen. Dem war eine langwierige Wahl der 50 Orts- und zehn Bezirksverbände vorausgegangen. Landwirtschaftsmeister Wolfgang Stapelfeldt aus Emmelsbüll-Horsbüll wurde zum vierten Mal als Vorsitzender wiedergewählt und wird nach eigener Aussage „damit Merkel überrunden“. Der Kreisvorstand ist für fünf Jahre gewählt; er vertritt rund 1100 Bauernhöfe in Südtondern, darunter 550 Jung- und Altbauern in der Aufbauphase oder im Altenteil.

Wolfgang Stapelfeldts Jahresbilanz fiel kritisch aus: „Es war ein schwieriges Jahr!“ Die letzte Ernte sei aufgrund des Klimawandels mit vielen Regenfällen mancherorts nicht eingebracht worden. Zwar habe es beim Milchpreis eine gewisse Entspannung gegeben. „Aber wir haben weiterhin mit hohen Auflagen zu kämpfen.“ Der Wettbewerb ist global, die Weltmarktpreise sind gefallen. Bauern in Südamerika oder Australien würden weniger gegängelt. „Wir produzieren eben wunschgemäß nachhaltig“, so Stapelfeldt. Der Kampf mit der Bürokratie nehme täglich zu. „Wir müssen praktisch jeden Handschlag dokumentieren“, ärgerte sich der Vorsitzende, „Bauanträge brauchen oft Jahre.“ Probleme gibt es auch auf regionaler Ebene. So seien speziell auf Föhr die Gänse unerwünschte Gäste, da sie die Felder leer fressen. „Die Politik hilft nicht“, schimpfte Wolfgang Stapelfeldt.

Dann gab es noch etwas Positives zu vermelden: Der frühere Kreis-Umweltfachberater Wolfgang Ziriakus wurde für das Projekt „Schulklassen auf die Bauernhöfe“ geehrt. Mit Unterstützung der VR Bank hat er in zehn Jahren 4000 Schüler für einen Info-Vormittag auf Bauernhöfe gebracht.

In den Vorstand wiedergewählt wurden Wolfgang Stapelfeldt, Christian M. Petersen, Karsten Peter Petersen und Erik Steensen. Neu sind Bernd Callsen, Dirk Oldsen und Jens Olufs.