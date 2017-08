Im Husumer Rathaus : Ein Portal für die Thesen der Bürger

vergrößern 1 von 1 Foto: Simone mommsen 1 von 1

Anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Reformation und Evangelische Kirche besuchte das Nordkirchen-Schiff in den vergangenen Wochen alle 13 Kirchengemeinden und die Nordschleswigsche Gemeinde. Und jede Gemeinde präsentierte sich bei der Aktion auf dem Dreimaster – Husum unter anderem mit einem Kirchenportal, an dem geladene Gäste ihre Thesen anbringen konnten, statt Grußworte zu sprechen. Jetzt steht dieses Portal im Rathaus und bietet den Bürgern bis Ende Oktober die Gelegenheit, selbst ihre Thesen während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung aufzuhängen, entweder anonym oder mit Namen versehen. Am 31. Oktober wird es dann auf dem Marktplatz aufgebaut. Entworfen und gebaut wurde das Portal von „Landungsbrücken“, einem Qualifizierungsprojekt des Diakonischen Werks für Arbeitssuchende.

18.Aug.2017