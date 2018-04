Geplante Stellfläche in Husum : Ein Parkplatz erhitzt die Gemüter

Informationsveranstaltung zur geplanten Stellfläche Harmsens Koppel: Die Anlieger in Rödemis sind nicht glücklich

von Stefan Petersen

18. April 2018, 16:00 Uhr

Bauamtsleiter Jörg Schlindwein hatte keinen leichten Stand auf dieser Informationsveranstaltung zum geplanten Parkplatz Harmsens Koppel. Knapp 40 Anlieger hatten sich im Ratssaal eingefunden – und die Stimmung war dem angedachten Bebauungsplan Nr. 101 gegenüber keineswegs positiv. Viele waren sich zudem nicht wirklich bewusst, an welch frühem Stadium der Planung das Projekt derzeit überhaupt steht, das eine Parkfläche in Rödemis südlich der Marschbahngleise mit maximal 250 Plätzen vorsieht, entweder mit Zufahrtsrampe auf Bahnsteighöhe oder ebenerdig entlang Harmsens Koppel (wir berichteten).

Der Leiter Planung im Bauamt, Jürgen Scheil, hatte zwar anhand einer Grafik den korrekten Ablauf eines Bebauungsplanverfahrens erläutert. Und Schlindwein erklärte mehrfach, warum an dieser Veranstaltung keine Politiker oder gar Vertreter von Planungsbüros zugegen waren: „Dieser Abend dient allein dazu, Sie zu beteiligen, frühzeitig über die Absichten zu informieren und von ihnen Anregungen und Kritik zur Planung entgegen zu nehmen. Die geben wir an die Stadtpolitik weiter“, sagte er. „Wir setzen nur um, was dort entschieden wird.“ Und weiter: „Wenn Sie sich bei den Politikern Gehör verschaffen wollen, müssen Sie in die Ausschüsse gehen, in denen das Thema behandelt wird. Die tagen öffentlich.“

Kritik und Anregungen kamen denn auch reichlich zusammen. „Man kann doch nicht in eine naturbelassene Landschaft eine Schneise von 500 Metern schlagen und den Lebensraum für Tier- und Pflanzenwelt dort vernichten“, empörte sich Wolfgang Grüner. „Dafür hat doch keiner Verständnis.“ Und wenn es doch zu einem Parkplatz käme, müsse auf jeden Fall ein drei Meter breiter Grünstreifen und eine Schallschutzwand die Anlieger vor Lärm bewahren, forderte er.

„Derartige Gutachten sind gesetzlich gefordert und von uns in Auftrag gegeben – Umwelt, Lärmschutz, Verkehr“, erläuterte Schlindwein. „Wir müssen das doch erst alles klären, vorher können wir gar nicht mit der Planung beginnen. Wir sind jetzt erst bei der Konzeption.“ Deswegen sei es auch viel zu früh, um über Abstände, Verkehrsführung und ähnliches zu diskutieren. „Wir prüfen erst, ob es funktioniert, und dann, wie es funktioniert.“

Was eher nicht funktioniert, war der Vorschlag eines Anliegers, die Zufahrt zum Areal von Norden her zu gestalten: „Der Parkplatz ist doch für Pendler und Schüler gedacht, die kommen doch nicht aus Rödemis.“ Für eine solche Lösung müssten aber vier Bahngleise gequert werden, entgegnete der Bauamtsleiter. „Wie soll das denn wohl gehen?“

Man könnte auch hinter der Hermann-Tast-Schule eine Koppel kaufen und da einen Parkplatz einrichten, schlug ein anderer Zuhörer vor. Oder den ZOB Richtung Osten verlängern, da wäre doch ebenfalls jede Menge Platz. Oder auf dem Paulsen-Grundstück an der Poggenburgstraße. „Das wird gerade für eine Wohnbebauung überplant“, entgegnete Schlindwein. Er versprach, alle Anregungen an die politischen Gremien weiterzuleiten und zudem ein Protokoll über die Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Und wies noch einmal darauf hin, dass der Prozess der Bürgerbeteiligung nicht beendet wäre: „Sie können uns jederzeit schreiben oder besuchen – aber bitte mit Termin.“