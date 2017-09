Wisch : Ein neues Baugebiet für Wisch

vergrößern 1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

Wenn alles glatt geht und die bürokratischen Hürden nicht zu hoch sind, könnten in der Gemeinde Wisch entlang der Straße Frowähr demnächst zwei oder drei neue Bauplätze ausgewiesen werden. Die Weichen dafür hat die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung gestellt, die wie immer in der Wohnstube von Bürgermeister Hans-Werner Petersen tagte und zwei wegweisende Beschlüsse fasste: die Öffentlichkeitsbeteiligung an der Planung und den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die erstmalige Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 1.

Den Grund für die Überlegungen, ein kleines Baugebiet neu auszuweisen, lieferte Anita Thomsen, die ihren landwirtschaftlichen Betrieb am Ende der Straße Frowähr so gut wie verkauft hat und sich nun ein Stück weiter vorne an der Straße neben dem Grundstück ihrer Tochter ein neues Haus bauen möchte. Die dort zur Verfügung stehende Fläche bietet von der Größe her aber locker noch Platz für zwei oder drei weitere Einfamilienhäuser. Also hat sie der Gemeinde diese Grundstücke angeboten und ist dort auf großes Interesse gestoßen.

„Natürlich müssen wir jetzt noch einiges prüfen lassen, zum Beispiel, wie das mit der Wasserversorgung klappt oder welche Voraussetzungen für die Hauskläranlagen gelten, die dort gebaut werden müssten. Strom gibt es zum Glück schon vor Ort. Grundsätzlich stehen wir der Idee also positiv gegenüber. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich hier tatsächlich ein kleines Baugebiet realisieren ließe“, so der Bürgermeister bei einem Ortstermin.

Aktuell zählt seine Gemeinde auf einer Fläche von gut 300 Hektar 105 Einwohner – da ist auch angesichts des demografischen Wandels noch Luft nach oben. „Wisch ist eigentlich ein idealer Wohnort für junge Familien, die bei kurzen Wegen in die Stadt und zum Einkaufen ländlich wohnen möchten“, so Hans-Werner Petersen. Tatsächlich sind es bis Schwabstedt nur sieben Kilometer, zehn bis Friedrichstadt und 14 bis Husum.

Ob die Interessenten direkt aus dem Dorf kommen werden oder vielleicht auch aus den Nachbargemeinden, wird sich zeigen. „Hauptsache, wir kommen jetzt erstmal in Gange und stoßen nicht noch auf unüberwindliche Schwierigkeiten“, darin ist sich der Bürgermeister mit Anita Thomsen einig.