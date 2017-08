Mildstedt : „Ein Macher durch und durch“

vergrößern 1 von 1 Foto: kur 1 von 1

An der Westküste ist er bekannt wie ein bunter Hund. Doch sein ehrenamtlicher Einsatz hat sich schon weit über die Grenzen Nordfrieslands hinaus herumgesprochen. Die Rede ist von Johannes „Hanne“ Henkens. Am Sonnabend (26. August) wird das Mildstedter Urgestein 90 Jahre alt. All die Auszeichnungen, die er über die Jahre erhalten hat, sind kaum zu zählen. Von der Verdienstmedaille des Kreises Nordfriesland über die Verdienstmedaille der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein bis hin zum Bundesverdienstkreuz reicht die Bandbreite.

Mit dem, was er schon erlebt hat, könnte Henkens Bücher füllen. 1945 kehrte er aus der Kriegsgefangenschaft nach Mildstedt zurück und nahm seine Arbeit als gelernter Zimmermann wieder auf. Vom Hochbau ging es dann zum Tiefbau. Er stieg zum Schachtmeister auf und war lange Jahre für den Deichbau zuständig. 1955 wurde er in den Gemeinderat, 1966 zum Vizebürgermeister gewählt und 1970 dann zum Bürgermeister Mildstedts. Wenn er abends von der Arbeit nach Hause kam, blieb nur Zeit für ein kurzes Abendbrot und rasches Umziehen – und schon ging es in eine Sitzung. Auf die Frage, ob das nicht sehr anstrengend gewesen sei, antwortet Henkens nur: „Geit nich, gifft dat nich.“ 30 Jahre lang bewegte Henkens Projekte, von denen nicht nur die Mildstedter noch heute profitieren. Dazu zählen der Ausbau des Straßennetzes, die Schaffung neuer Baugebiete und der Bau von Turnhalle und Sportplatz genauso wie der Bau von Sozialstation und Rentnerwohnungen sowie die Einrichtung zweier Kindergärten.

1966 war Johannes Henkens Mitbegründer des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt. Aber bereits sein Großvater und Vater hatten sich für die Arbeiterwohlfahrt in Mildstedt federführend engagiert. Und Johannes Henkens machte ihn zu dem, was er nun seit Jahren ist: der bundesweit größte Awo-Ortsverein (gemessen an der Einwohnerzahl) mit mehr als 800 Mitgliedern.

„Du bist ein Mann der Hemdsärmelgeneration“, sagt sein Sohn Hans-Peter und blickt seinen Vater lächelnd an. „Anpacken und wegschaffen. Ein Macher durch und durch.“ Vor einem Jahrzehnt hat Hans-Peter Henkens den Awo-Vorsitz von seinem Vater übernommen. Auch politisch hat sich Henkens engagiert. Viele Jahre war er Ortsvorsitzender der SPD, saß auch im Kreisvorstand. „Hanne hat es geschafft, aus einem Dorf ein Gemeinwesen zu machen, das für seine Größe beispielhaft in der Bundesrepublik ist – eine Gemeinde, in der es sich zu leben lohnt“, unterstreicht sein Sohn. 1999 gründete Henkens eine Stiftung, die die Sozialstation langfristig von Zuschüssen der Gemeinden unabhängig machen soll. Am 7. März 1980 zum Vorsitzenden des Awo-Ortsvereins gewählt, blieb er 27 Jahre lang in diesem Amt. Ebenfalls Gründungsmitglied war auch Ehefrau Ilse, die 1984 starb. Seit 22 Jahren lebt Henkens mit Lebensgefährtin Marieliese Schmolla zusammen. 1986 gab es die erste Kinderferienwoche mit seinerzeit 25 Kindern – jüngst nahmen 120 Teil. 1988 wurde die bis heute erfolgreiche Jugendarbeit aufgebaut. „Alles, was er macht, macht er im Superlativ“, fasst Hans-Peter Henkens zusammen. „Das geht beim Kaffeetrinken los und endet in der Politik.“ Heute halten den Jubilar Familie und Garten, den er eigenhändig in Schuss hält, fit. „Den 90. Geburtstag feiern wir im Kirchspielkrug Mildstedt. Mit 55 Gästen, von denen 25 schon Familie sind“, sagt Johannes Henkens. Er sei glücklich die letzten Jahre Seite an Seite mit seiner Partnerin erleben zu dürfen. „Das wünsche ich mir auch für die kommenden Jahre: Gemeinsam mit Marieliese gesund bleiben und jeden Tag erfüllt genießen.“