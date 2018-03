Bauarbeiten am Husumer Binnenhafen : Ein Loch in der Hafenstraße

Mit einem neuen Steuergerät wollen die Stadtwerke Abwasserentsorgung die Abwasserleitungen unter dem Binnenhafen sauber halten.

von Stefan Petersen

17. März 2018, 11:00 Uhr

Bauarbeiten auf der Husumer Flaniermeile am Binnenhafen: Ein großes Loch klafft in der Hafenstraße, ausgehoben im Auftrag der Stadtwerke Abwasserentsorgung. „Dort wird am Düker gearbeitet“, sagt Werkleiter Ekkehard Lenius. Ein Düker, das ist eine Druckleitung zur Unterquerung von Hindernissen, in diesem Fall des Hafenbeckens. „Das funktioniert ohne Pumpen allein durch das Gefälle, wenn der Zulauf höher liegt als der Ablauf.“ Zwei derartige Abwasserleitungen würden den Binnenhafen queren: „Eine für den normalen Abfluss und eine zweite als Ergänzung, wenn es besonders viel Abwasser gibt.“

Nun sind im Abwasser allerdings auch zahlreiche Sedimente. Und die, so Lenius weiter, setzen sich in den Leitungen ab. „Was nicht weiter schlimm ist, denn mit dem nächsten Schwung Abwasser werden sie gelöst und weitergespült.“ Allerdings nur, wenn das regelmäßig passiert – und zwar in beiden Leitungen. „Dafür wird jetzt ein Steuergerät sorgen, das beide Abwasserleitungen gleichmäßig beschickt. Damit sich nicht in der weniger benutzten Leitung Stoffe festsetzen, die nicht mehr einfach ausgespült werden können.“ Schon einmal hätte eine derart verschmutzte Leitung mühselig gereinigt werden müssen. „Das wird das Steuergerät in Zukunft verhindern.“

Seit Ende Februar wird gebaut, zu Ostern soll das Loch in der Straße wieder geschlossen sein. „Aber gepflastert ist die Stelle dann noch nicht, das schaffen wir nicht.“ Lenius schätzt aber, dass die Hafenstraße bis Ende April wieder komplett hergestellt ist.

Bis dahin müssen sich die Fußgänger an der Baustelle vorbei drücken. „Wir haben die Baufirma aber angewiesen, die Absperrungen jeweils zum Wochenende so weit zurückzunehmen, dass sie den Verkehr auf der Straße möglichst wenig behindern“, sagt Klaus Lorenzen vom Tiefbauamt der Stadt. Auch er ist zuversichtlich, dass die Bauarbeiten bis Ostern beendet sind. „Die wurden ja deswegen extra rechtzeitig angefangen“, sagt er. Und gibt zu: „Aber eigentlich passt so eine Baustelle ja nie.“