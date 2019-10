Ein Lamm für die Königin

von Stefan Petersen

20. Oktober 2019, 15:45 Uhr

Struckum | Ein neues Zuhause für Donna: Das sechs Monate alte Texel-Weißkopf-Milchschaf gehört nun Nordfrieslands Lammkönigin Heike Marit Carstensen. Donna gesellt sich zu den fünf Mutterschafen, die die 22-Jährige aus Risum-Lindholm hält. Übergeben wurde das Lamm von der elfjährigen Lana Klützke, der jüngsten Tochter von Schafbauer Markus Klützke in Struckum. „Jedes Jahr stiftet ein Schafbauer ein Lamm an die jeweilige Königin – als Dank für die gute Werbung, die sie für uns macht“, so Klützke. Wer Lammkönigin und -prinzessin treffen möchte: Am Sonnabend, 2. November, steigt in der Koogshalle Reußenköge ab 20 Uhr die große „Nordfrieslammparty“ mit Schnack und Tanz.