Ein Konzert für Kinder: „Franticek niest“

von hn

25. August 2019, 13:03 Uhr

Nordfriesland | Lustig geht es zu „Wenn Franticek niest“ – so heißt ein Konzert, das Nora Tschirner und Gerhard Schöne in Wyk auf Föhr und in Reußenköge gestalten. Es ist eine Mischung aus Lesung, Gesang und Gitarrenmusik.

Zum Inhalt: Was ist wohl ein komischer Vogel? Vielleicht ein Rabe, der Unfug treibt, oder ein Papagei, der komische Sätze nachquatscht, oder ein Pinguin, der zwar ein Vogel ist, aber gar nicht fliegen kann?, teilen die Veranstalter mit. Kinder würden darauf sicher eine Antwort wissen. Für die Erwachsenen sei mal wieder alles viel komplizierter, heißt es in der Ankündigung. Wenn die Großen von einem komischen Vogel sprechen, meinten sie einen Menschen, der irgendwas Sonderbares an sich hat und dadurch auffalle. Klein und Groß hätten eben häufig andere Bilder im Kopf. Das habe auch der Liedermacher und Kinderbuchautor Gerhard Schöne interessant gefunden und zu Bildern seiner zwei kleinen Söhne Geschichten und Lieder erfunden, die er mit der Schauspielerin Nora Tschirner vorträgt.





Termine für das Konzert für Kinder (ab fünf Jahren): Dienstag, 27. August, 16 Uhr in Reußenköge, Sönke-Nissen-Koog 53, Mittwoch, 28. August, 16 Uhr, in Wyk auf Föhr, Kurgartensaal. Tickets unter www.shmf.de und 0431-237070.