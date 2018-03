Tönning : Ein Jahr voller Angebote

Tourismus-Direktor Torsten Kreß stellt in Tönning den neuen Veranstaltungskalender vor.

von shz.de

30. März 2018, 14:00 Uhr

Der Veranstaltungskalender 2018 ist als Flyer druckfrisch erschienen. Das berichtete Tourismus-Direktor Torsten Kreß in der jüngsten Sitzung des Tourismusausschusses. Eine Premiere wird es am 20. Oktober geben. Ab 19 Uhr startet im Packhaus das Event mit dem Titel „Packhaus in Concert“. Zwei bis drei Musikgruppen oder Solokünstler verschiedener Genres werden pro Raum spielen. Während der Fußball-Weltmeisterschaften im Juni werden alle Deutschland-Spiele übertragen.

Das diesjährige Weihnachtsereignis am 29. Dezember ist bereits in „Sack und Tüten“. Mehr als 200 Aussteller haben zugesagt. Weitere Highlights werden das Strandfest am 22. Juli anlässlich des Jubiläums der DLRG Tönning/Eiderstedt, einen Tag vorher ein Blaulichttag oder das Nivea-Strandfest im Freibad am 7. August sein. Das Krabbenpulen im Packhaus oder die Reihe „Musik am Markt“ wird es ebenfalls wieder geben.

Der diesjährige Ostereiermarkt habe, so Kreß, quasi nur am Sonntag stattgefunden, denn am Sonnabend zog er wetterbedingt durch das Schneechaos nur wenige Besucher an. Der starke Ostwind sorgte zudem für viel Zugluft und Kälte im Haus, zumal in der Nacht einige Dachpfannen heruntergeflogen waren. „Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen“, so Torsten Kreß. Zum ersten Mal habe der Fahrstuhl seinen Dienst getan. Dabei sei festgestellt worden, dass er umprogrammiert werden muss. Er lässt sich nur mit Hilfe eines Schlüssels betätigen, so dass sich spontan Ehrenamtler als Fahrstuhlwärter betätigen mussten. Das ginge natürlich nicht, und was den Schlüssel angeht, sei die Handhabung auch riskant. Er könne verloren gehen oder Schindluder damit getrieben werden.

Schließlich verabschiedete sich der Ausschuss-Vorsitzende Andreas Berg von der politischen Bühne. Er werde sich nach der Kommunalwahl um seine Familie kümmern. Berg: „Es hat mir immer Spaß gemacht mit Euch. Ich hatte Unterstützung von der Verwaltung und der Tourismus-Info. Lasst uns alle weiterhin die Kräfte für den Tourismus auf dem Flaggschiff Tönning bündeln, denn davon lebt Tönning.“