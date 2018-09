Kalender für 2019 : Ein Jahr lang Bilder aus dem alten Husum

Mit historischen Aufnahmen des bekannten Husumer Fotografen Hans Hoffmann ist ein neuer Kalender bestückt.

20. September 2018, 15:31 Uhr

Nach mehrjähriger Unterbrechung hat die Kalender-Manufaktur Verden für 2019 in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv Nordfriesland erneut einen Kalender mit historischen Aufnahmen von Husum hergestellt. Alle Bilder stammen vom Fotografen Hans Hoffmann, dessen fotografischer Nachlass sich im Kreisarchiv befindet. Der Kalender „Historische Ansichten aus Husum“ in der Größe A 3 ist in der Buchhandlung Liesegang, Krämerstraße 12, und in der Schlossbuchhandlung, Schlossgang 10, erhältlich.