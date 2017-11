Langenhorn : Ein Ja mit Bauchschmerzen

vergrößern 1 von 1 Foto: ax 1 von 1

Er hörte sich nach Routine an, der Tagesordnungspunkt 8. Dabei ging es um den öffentlich-rechtlichen Vertrag des Schulverbandes Mittleres Nordfriesland. Doch mit der Abstimmung hatten Langenhorns Gemeindevertreter Bauchschmerzen. Speziell ging es um einen Absatz, in dem sich die Stadt Bredstedt verpflichtet, jährlich 12,5 Prozent aus den zentralörtlichen Mitteln laut Finanzausgleichsgesetz (FAG) an den Schulverband zu zahlen. Gemäß Antrag von Stadt-Chef Knut Jessen sollte der bisher festgesetzte Höchstbetrag von 90.000 Euro auf 70.000 Euro gedeckelt werden, weil die Stadt als Bedarfshilfeempfängerin eine Doppelbelastung durch die „DaZ-Kinder“ (Deutsch als Zweitsprache) hat.

Genau das war der Knackpunkt. Nur dank des engagierten Plädoyers von Bürgermeister Horst Petersen, doch zumindest der Sache wegen dafür zu votieren, folgten schließlich bei drei verhinderten Vertretern neun. Fünf stimmten dagegen.

Aufgenommen wurde ein zusätzlicher Passus, den sich alle Gemeinden einheitlich ausbedungen hatten. Danach hat die Stadt Bredstedt den reduzierten Betrag nur so lange zu zahlen, wie sie Bedarfsempfängerin ist, danach wieder jährlich 12,5 Prozent, höchstens 90.000 Euro. Langenhorns Gemeinde-Chef stellte noch einmal klar, dass auch er grundsätzlich ein Problem mit der Deckelung gehabt habe. Allerdings sei er der Meinung, dass das in allen 19 Kommunen des Verbandes heiß diskutierte Thema endlich einmal – noch vor Ende der Legislaturperiode – zum Abschluss gebracht werden sollte. Außerdem würde das ganze Vertragswerk kippen, wenn auch nur eine Gemeinde ausscheren würde. Bisher hätten etwa zwei Drittel der Kommunen zugestimmt.

„Wir sollten Ruhe reinbringen und uns auf die Erfolgsgeschichte Schulverband besinnen“, so Petersen. Man könne stolz darauf sein und dürfe sie nicht durch Streitigkeiten gefährden. Auch wenn Bredstedts Bürgermeister angedroht habe, im Zweifel eine gerichtliche Klärung herbeizuführen, müsse hier die Solidargemeinschaft im Mittelpunkt gesehen werden. „Ich finde das schade und die Begründung nicht schlüssig und zu einfach, sich nur auf den Status Bedarfsempfänger zu berufen. Die Stadt sollte auch im Hinblick auf die Gemeinschaftsschule – die größte in Nordfriesland – und das geschaffene Konstrukt 3-B-Schule ein Interesse haben, den Schulverband zu stärken“, so Petersen. Er verweise auf das positive Beispiel der Gemeinde Viöl. Sie zahle 100.000 Euro jährlich an den dortigen Schulverband (wir berichteten).

Mit den anderen Punkten im Nachtragswerk waren denn alle in der Runde einverstanden. Darin werde weiter festgehalten, so der Gemeinde-Chef, was bisher nach Absprache auch schon so gehandhabt worden sei. So werden dem Schulverband die unentgeltlichen Nutzungsrechte an den Grundstücken und Gebäuden einschließlich der Sporthallen der Schulen eingeräumt. Ausgenommen dabei ist die Bordelumer Turnhalle, weil sie kaum noch für Schulunterricht genutzt wird. Weiter legt der Vertrag unter anderem fest, dass Unterhaltungs- und Sanierungskosten für unbewegliches Vermögen ab einem Wert von 10.000 Euro, das überwiegend außerschulisch genutzt wird, zu gleichen Teilen von den bisherigen grundbuchlichen Grundstückseigentümern und dem Schulverband zu tragen sind.