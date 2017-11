Hannes Wader in Husum : Ein Heimspiel mit Verstärkung

vergrößern 1 von 1 Foto: Fotos: Müllerchen 1 von 1

Nicht wenigen standen Tränen in den Augen, einige sprachen von einem historischen Moment: Hannes Wader hat am Montagabend vor 700 Zuschauern sein Abschiedskonzert gegeben. Der 75-jährige Liedermacher beendet seine Tournee-Karriere. Die Tickets waren schon im Frühjahr ruckzuck ausverkauft, viele ehemalige Weggefährten wollten dabei sein. Schließlich hat Hannes Wader 25 Jahre in Nordfriesland gelebt, „solange wie nirgendwo sonst“. Höhepunkt des Heimspiels: „Sag mir, wo die Blumen sind“, gesungen von Wader – und den Toten Hosen.

Die Düsseldorfer Punkrockband mit Frontmann Campino hat Hannes Waders Lied „Heute hier, morgen dort“ vor fünf Jahren in ihr Repertoire aufgenommen. 2013 standen die Toten Hosen mit auf der Bühne, als Hannes Wader einen „Echo“ für sein Lebenswerk erhielt. „Die Toten Hosen lieben das Lied“, erzählt der Liedermacher seinen Husumer Fans, „und mich mögen sie auch.“ Als Campino hörte, dass Wader auf Abschiedstournee geht, habe er spontan gesagt: „Hannes, wir kommen zu Dir nach Husum und singen mit Dir auf der Bühne ein letztes Lied.“ Die Toten Hosen hielten Wort, machten vor ihrem Konzert am Dienstag in Hannover einen Abstecher nach Husum. Der Liedermacher ist sichtlich gerührt, als er Campino, Kuddel, Andi und Breiti auf die Bühne bittet. Genauso gerührt wie seine Frau Cordula und die beiden erwachsenen Kinder Louise und Johann in der dritten Reihe – und der ganze Rest der Messehalle.

„Es ist uns eine Riesenfreude und große Ehre, hier zu sein“, sagt Campino (55). „Ich glaube, ich spreche für jeden einzelnen hier im Saal: Du hast uns wieder mal zwei absolut fantastische Stunden geschenkt. Überleg Dir das nochmal mit dem Aufhören!“ Doch Wader lässt sich nicht beirren, bekennt aber: „Das kann ganz schön verlegen machen.“

Der Mann ist 75, aber seinem Gesang und seinem Gitarrenspiel merkt man es nicht an. In grauem Hemd, Jeans und Cowboystiefeln steht er auf der Bühne, der Bart akkurat gestutzt, die akustische Gitarre im Arm. Der Teleprompter für die Liedtexte auf dem Notenständer, daneben ein Glas Wasser. Seit Anfang der 70er Jahre hat er sich kaum verändert, auch das Auftaktlied ist stets das gleiche: „Heute hier, morgen dort“. Hannes Wader steht für Geradlinigkeit, dank seiner Geburtsstadt Bielefeld mögen es einige westfälische Sturheit nennen. Ein Linker ist er immer noch, auch wenn der Kampfgeist gelitten hat. „Es ist an der Zeit“, die alte Hymne der Friedensbewegung, klingt heute ein wenig nach Folklore. Das ergraute Publikum bleibt gesittet auf den Stühlen, keiner springt auf und erhebt die Faust, die Internationale steht heute nicht auf der Setlist.

Dafür aber Perlen aus fünf Jahrzehnten Hannes Wader: „Begegnung“, das zweite selbstgeschriebene Lied vom Anfang der 60er Jahre, das von einer flüchtigen Begegnung mit einer Frau erzählt und damals von Waders Freund Reinhard Mey ins Französische übersetzt wurde. Oder „Die Moorsoldaten“, ein Lied, das 1933 von KZ-Häftlingen im Emsland geschaffen wurde. Oder „Das Bürgerlied“, entstanden 1845 in der westpreußischen Arbeiterbewegung.

Aber der Liedermacher, der von 1973 bis 1998 in der Struckumer Windmühle „Fortuna“ gelebt hat, kann auch ironisch: Bei „Ankes Bioladen“ (1989) liefert er eine bitterböse Abrechnung mit neuen grünen Essgewohnheiten ab (die er als Biogärtner mittlerweile für sich selbst entdeckt hat): „Anke lächelt schmerzlich wie ein welkender Salat, der die Nichtigkeit des Seins am eignen Leib erfahren hat.“ Große Poesie, mit sonorer Stimme vorgetragen. Oder sein Hohn und Spott für Aufsteiger, die ihre Arbeiterklasse verraten und „mit den großen Hunden pissen“. Hannes Wader bekennt sich zur „unteren Arbeiterschicht“, auch wenn er sein Geld „in der freien Wirtschaft mit Singen verdient“.

Sein altes Lied „Schön ist die Jugend“ will Wader in Husum nicht singen, aber er zitiert aus dem Refrain: „Schön ist die Jugend, so sorglos und frei, Gott sei Dank ist sie endlich vorbei.“ Der Sänger bekennt sich zu seinen 75 Jahren, auch wenn er sagt: „Inzwischen habe ich eine gewisse Erfahrung mit dem Älterwerden, das ist auch nicht doll.“ Er möchte nicht mehr jung sein, aber auch nicht viel älter. „Wenn es bliebe, wie es ist“, wäre es schön. Doch das geht nicht, dagegen steht schon die Zeile „Dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war“ aus dem Auftaktlied. „Ihr seht schon, ich könnte mich den ganzen Abend selbst zitieren.“

Mehrere Kompositionen des Programms stammen von Detlef Petersen, einem gebürtigen Pellwormer, der ebenfalls im Publikum sitzt: „Detlef ist für mich einer der inspirierendsten Komponisten, die es gibt“, bedankt sich Wader.

Ein Hannes-Wader-Konzert in Husum kann aber nicht ohne ein plattdeutsches Lied zu Ende gehen: „Min Jehann“ singt der Liedermacher für sein nordfriesisches Publikum, nach einem Text des Dithmarscher Lyrikers Klaus Groth. Und fügt einen Vers hinzu, der von seinem früheren Struckumer Nachbarn Otto-Dietrich Steensen stammt.

Schließlich erhebt sich das Publikum doch von den Stühlen, klatscht minutenlang Applaus für den westfälischen Friesen, der mittlerweile in Kassel lebt. Hannes Wader hat viele Konzerte in der Storm-Stadt gegeben, doch diese Ära ist nun vorbei.

Fünf Konzerte stehen noch auf dem Tourneeplan, dann macht Hannes Wader „den Sack zu“. Das Finale findet am Donnerstag nächster Woche im Berliner Tempodrom statt. Alle Auftritte sind längst ausverkauft, viele Fans wollen seine Abschieds-Tournee nicht verpassen.

Doch die Chancen stehen gut, dass Hannes Wader noch einmal nach Husum zurückkehrt. Nächstes Jahr soll seine Biographie erscheinen, von ihm selbst verfasst. Und bei einer Lesung könnte er ja auch mal kurz zur Gitarre greifen . . .