IG Baupflege Nordfriesland : Ein Haubarg im Fokus

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv: brose 1 von 1

von hn

erstellt am 24.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Der Eiderstedter Haubarg Trindamm ist ein ganz besonderes Baudenkmal. Zum einen ist vielen Menschen seine Mini-Ausgabe im Nordfriesland-Museum in Husum bekannt als klassischer Haubarg von 1825, zum anderen ist das Original ein geradezu ideales Studienobjekt, weil der Wiederaufbau seit der Zeit nach einem Brand von 1825 belegt und überdies vor sieben Jahrzehnten als Studienarbeit auch zeichnerisch dokumentiert ist.

Dem Haubarg Trindamm widmet sich jetzt die neue Ausgabe des „Maueranker“, der Zeitschrift der Interessengemeinschaft Baupflege Nordfriesland & Dithmarschen in ihrer Titelgeschichte. Hauptthema ist die umfangreiche Restaurierungs-Maßnahme am Haubarg in Tetenbüll, wo bildhaft die Schäden am Mauerwerk und die beispielhafte denkmalpflegerische Sanierung gezeigt werden.

Weiteres Schwerpunktthema ist die Bewertung der seit 35 Jahren bestehenden Erhaltungssatzung auf der Insel Sylt. An vielen Beispielen in Wort und Bild beschreibt Bauamtsleiter Peter Andresen, was durch diese Satzung erreicht und erhalten werden konnte. Sein Fazit: Es hätte schlimmer kommen können. Viele weitere Themen werden aufgegriffen, etwa das historische Eisenbahn-Erbe in Nordfriesland sowie die Frage, wie erhält man die gewachsenen Kulturlandschaften im Land.

Erhältlich ist der neue „Maueranker“ im Nordfriisk Instituut in Bredstedt (Telefon 04671/2081) oder im Buchhandel.