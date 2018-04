Hobby-Winzer in Husum-Schobüll : Ein guter Tropfen von der Küste

Ein Franzose und eine Nordfriesin wollen Wein anbauen – mit dem Segen der Stadt.

von Volkert Bandixen

29. April 2018, 14:00 Uhr

Kommt ein Franzose nach Nordfriesland und baut Wein an. Was wie der Anfang eines Witzes klingt, wird in Schobüll real: „Es ist ein Experiment“, sagt Philipp Hirtzlin. Hier am Wattenmeer will er sich mit seiner Lebensgefährtin Hildegard Petersen den großen Traum vom kleinen Weinberg erfüllen. „Wir lieben die Natur und trinken gern ein gutes Schlückle“, begründet er das ambitionierte Vorhaben in elsässischem Dialekt.

Wein in Nordfriesland? Viele halten diese Idee für verrückt. Hirtzlin indes findet das keineswegs abwegig: „Der Klimawandel erlaubt es, das jetzt zu machen.“ Und wirklich neu ist die Überlegung auch nicht. Bereits seit 2009 ist Schleswig-Holstein offiziell Weinland, das nördlichste Anbaugebiet der Republik befindet sich auf Sylt. Im Vergleich zu manch anderen Winzern der Region wollen Hirtzlin und Petersen den ökologischen Aspekt jedoch noch mehr in den Mittelpunkt stellen: „Wir verzichten auf jegliche Spritzmittel.“

Bislang aber gedeiht lediglich sattgrünes Gras auf dem mehr als 1000 Quadratmeter großen Hobby-Weinberg, den acht Erdwälle durchziehen. „Die Leute haben erst gedacht, wir bauen Spargel an“, erinnert sich Hirtzlin. Weit gefehlt: Nach den Eisheiligen sollen hier Dutzende Weinstöcke der Sorte Solaris in den Boden gepflanzt werden. Die pilzresistenten Reben vertragen das nordfriesische Wetter gut. Der Weißwein sei „geradlinig und nordisch anmutend“, so Hirtzlin. Solaris wird unter anderem auf Schleswig-Holsteins größtem Weinberg in Malente angebaut – und auf Sylt.

Dort ist Hirtzlin in Sachen Wein bereits aktiv. Mindestens ein Mal pro Monat fährt er auf die Insel, um ehrenamtlich auf dem Keitumer Weingut Balthasar Ress nach dem Rechten zu sehen – damit die Lese nicht durch tierische oder menschliche Diebe gefährdet wird. „Die nennen mich dort den Sheriff“, sagt der Weinkenner verlegen. „Seit meiner Kindheit bin ich in der Rebe.“

Seine Expertise will Hirtzlin nun auch privat nutzen – gemeinsam mit Hildegard Petersen. Kennengelernt haben sich der 66-jährige Elsässer und die 69-jährige Nordfriesin während eines Urlaubs auf Sylt. Zur Ruhe setzen können sie sich nicht. Es gebe nichts Besseres als an der frischen Luft zur arbeiten, sind sie sich einig. Und so haben sie sich um das Grundstück in Schobüll bemüht. Im Juli 2017 pachteten sie das Areal von der Stadt – unter landwirtschaftlichen Auflagen. Das ist für das Duo aber unproblematisch: „Wer die Natur respektiert, muss sie auch pflegen“, betont Hirtzlin.

Die Stadt ist froh, dass die einstige Ablagefläche zwischen Nordseestraße und Alte Dorfstraße kultiviert wird. Auch das Land fördert das Projekt: Im Rahmen der Aktion „Schleswig-Holstein blüht auf“ sollen Heublumen zwischen den Rebzeilen wachsen. Für die Chance und die Unterstützung sind Hirtzlin und Petersen dem Bürgermeister, der Stadtverwaltung und dem Land dankbar – und der Ortsgemeinschaft natürlich auch. Deren anfängliche Skepsis sei passé: „Als die Kritiker gemerkt haben, dass wir diesen Ort sauber machen und sanieren, war davon nichts mehr zu hören“, sagt Petersen.

Der lehmdurchsetzte Sandboden biete ideale Bedingungen – auch, weil die Reetdächer an der Westseite vor Wind schützen. „Das erzeugt ein Mikroklima“, so Hirtzlin. Dazu muss auch die Sonne ihren Teil beitragen. 2017 schien sie 1632 Stunden über Schobüll, bundesweit betrug die durchschnittliche Sonnenscheindauer nur 1595 Stunden.

99 Rebstöcke will das Paar anbauen. Wären es mehr, bedürfte dies einer EU-Genehmigung – des sogenannten Pflanzrechts. „Und der Aufwand für eine so kleine Fläche ist jetzt schon groß genug.“ Bis zur ersten Lese müssen sich die Weinfreunde allerdings noch gedulden. „Das dauert etwa vier Jahre“, so Hirtzlin. Dann wird sich zeigen, ob das Experiment glückt. Davon sind beide überzeugt: „Sonst würden wir es nicht machen.“ Um jeden Preis will er das Projekt aber nicht vorantreiben: „Man muss mit der Natur gehen, nicht sie domptieren.“