Nachlassverwalter : Ein Geschenk für zehn Witwen

Die Stadt verwaltet eine Vielzahl von Nachlässen mit unterschiedlichsten Zweckbestimmungen. Alleinstehende Husumer werden darin ebenso berücksichtigt wie bedürftige Witwen.

von ank

04. April 2018, 14:00 Uhr

Sie sind mindestens 45 Jahre alt? Alleinstehend? Und wohnen in Husum? Dann könnte mit viel Glück ein ungeahnter Geldsegen über Sie hereinbrechen. Und bei alledem handelt es sich nicht etwa um ein dubioses Gewinnspiel. Vielmehr haben verstorbene Husumer verfügt, dass ihr Nachlass einem guten Zweck zugeführt werden soll. Allerdings sind diese Verfügungen an recht gewisse Bedingungen geknüpft. Derzeit profitieren die Storm-Stadt und ihre Bewohner von einem Fundus aus 17 Nachlässen. Doch wie gelangt das Geld zur jeweiligen Adressatin beziehungsweise zum jeweiligen Adressaten? Und wie können die Wünsche der Verstorbenen erfüllt werden?

Maren Stührk, Fachwirtin im Hauptamt der Stadt, hütet – zumindest aus verwaltungstechnischer Sicht – das Vermögen der Erblasser. „Je nach dem Willen des Vererbenden entsteht nach dem Tod entweder eine rechtlich selbstständige oder unselbstständige Stiftung“, sagt sie. Der Unterschied: Rechtlich selbstständige Stiftungen haben einen eigenen Vorstand, der die Geschäfte führt und das Vermögen verwaltet. Aufgabe der Stadt ist es, den Stiftungswillen durchzusetzen und einen Jahresabschluss zu erstellen. Die Irene-Thordsen-Stiftung ist dafür ein Beispiel.

Die rechtlich unselbstständigen Stiftungen – wie das Ketels-Legat oder die Hannchen-Pauls-Stiftung – entstehen nach dem Willen des Erblassers durch die Stadt: Sie ist es, die für das vererbte Vermögen eine Stiftung einrichtet und es im Sinne des Verstorbenen verwaltet. Einnahmen und Ausgaben werden dann im Haushalt der Stadt dargestellt und einsehbar.

„Die Stadt Husum hat derzeit zwölf selbstständige und fünf unselbstständige Stiftungen“, erläutert Verwaltungsfachwirtin Stührk. „Zur Ausschüttung kommen nur die Erlöse der Stiftungen – wie Pachteinnahmen oder Zinserträge. Das Vermögen selbst bleibt unangetastet.“

Insgesamt kommen aus den Einnahmen aller unselbstständigen Stiftungen jährlich 18 300 Euro zusammen. Wer das Geld erhält, entscheidet der Stiftungszweck. Der ist bei den meisten Stiftungen „gewöhnlich“ und berücksichtigt üblicherweise Bereiche wie Bildung, Kultur oder soziale Einrichtungen.

In einigen Fällen jedoch haben die Erblasser die Stadt mit besonderen Wünschen betraut: „Für eine Stiftung sollen wir zum Beispiel alleinstehende Husumer mit einem Mindestalter von 45 Jahren bedenken. Zudem gibt es einen Auftrag, zwei würdige, unverheiratet gebliebene und einer Beihilfe bedürftige Damen mit einer bestimmten Summe zu berücksichtigen“, sagt Stührk.

Um die gewünschten Personen ausfindig machen, arbeitet die Stadt eng mit Trägern der Wohlfahrtspflege zusammen. Mit ihnen kann – so will es ein weiterer Stiftungszweck – dem einen oder der anderen auch ein gesegnetes Weihnachtsfest beschert werden: Auf besonderen Wunsch dieses Erblassers soll jährlich zehn bedürftigen Witwen im Alter von weniger als 80 Jahren zum Weihnachtsfest ein Geldgeschenk von 100 Euro ermöglicht werden.

Obwohl die Stadt die Wünsche einiger wohltätiger Stifter noch immer erfüllt, ist bei der Bereitschaft, die Gemeinschaft mit einem unverhofften Geldsegen zu beglücken, ein deutlicher Abwärtstrend zu beobachten: Das letzte Erbe an die Stadt Husum liegt bereits geraume Zeit zurück. Am 29. Januar 1999 entstand durch einen solchen Nachlass die Marianne-Eckermann-Stiftung. „Der Wunsch, eine Stiftung einzurichten, scheint nicht mehr zeitgemäß zu sein, die Zahlen sind rückläufig“, sagt Maren Stührk. Früher seien noch viele solcher kleinen Stiftungen eingerichtet worden. „Heute hingegen vererben viele Menschen ihr Vermögen direkt – zum Beispiel an Wohltätigkeitseinrichtungen“, fasst die Fachfrau zusammen.