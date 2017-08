Sommerfest für Flüchtlinge : Ein fröhliches Fest der Kulturen bei exotischer Musik

vergrößern 1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

Beim Sommerfest des Amtes Viöl im grünen Klassenzimmer der Haselunder Schule saßen alle an einem Tisch: die Flüchtlinge und ihre Familien, ihre deutschen Lotsen und Betreuer, einige Bürgermeister und Mitarbeiter des Amtes sowie Nachbarn, Freunde und alle, die Spaß am interkulturellen Miteinander haben. Die Würstchen, die Oster-Ohrstedts Gemeindechef Michael Bartels auf den Grill legte, waren mit Rücksicht auf die arabische Esskultur zubereitet worden. Das Buffet bog sich unter den mitgebrachten Leckereien aus der Heimat der Flüchtlinge, und die fremdartig klingende Musik stammte vom Smartphone eines Asylbewerbers, der sein Gerät an die Lautsprecher angeschlossen hatte. Dieser Mix hatte schon bei früheren gemeinsamen Festen für ein harmonisches Miteinander gesorgt. Das einzige, was sich seit der ersten Begegnung mit den Flüchtlingen spürbar verändert hat, ist die Kommunikation untereinander. Übersetzer sind inzwischen kaum noch nötig. Die Kinder der Familien sprechen mittlerweile sehr gut Deutsch und auch ihre Eltern haben seit ihrer Ankunft viel dazu gelernt.

Während sich die Erwachsenen also bunt gemischt dem Klönschnack widmeten, holte das Team des Viöler Kinder- und Jugendzentrums die Schmink-Utensilien heraus. Vor allem die Mädchen ließen sich gerne stilvoll zurecht machen. Die Jungs zogen das Fußballspielen vor. Viel Zuspruch fand auch das vielfältige Angebot aus dem HGV-Spielemobil, das von den Jugendgemeinderäten betreut wurde. „Wir wissen, dass ihr ein bisschen frustriert seid, weil sich euer Weiterkommen hier in Deutschland schwieriger gestaltet als gedacht“, sagte die Organisatorin Marion Engel vom Amt Viöl in ihrer Ansprache. Ihrer Einladung, die damit verbundenen Ängste für einen Moment zu vergessen und gemeinsam ein paar fröhliche Stunden zu erleben, kamen alle Anwesenden gerne nach. Und so feierten rund 150 Flüchtlinge und Nordfriesen bei strahlendem Sonnenschein ein gelungenes Fest.