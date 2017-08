Tourismus : „Ein Flair wie in Amsterdam“

vergrößern 1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

Wer in den vergangenen Wochen in und um Friedrichstadt spontan ein Quartier suchte, musste feststellen, dass er besser vorher hätte buchen sollen: Die Unterkünfte waren nahezu ausgebucht. Die Mitarbeiter der Tourist-Info haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, kurz entschlossene Gäste trotz allem adäquat unterzubringen – wenn vielleicht auch etwas außerhalb der Stadt. Gleichzeitig wirft dieser Touristen-Boom Fragen auf: Was macht Friedrichstadt eigentlich so attraktiv für Urlauber und Ausflügler? Und gibt es aus ihrer Sicht noch Verbesserungs-Potenzial? Unserer Zeitung hat sich umgehört.

Wolfgang Baumann aus Triberg hätte nie gedacht, dass diese kleine nordfriesische Stadt so schön ist: „Mit gefallen besonders die alten Häuser, die so liebevoll hergerichtet sind. Wie sie da stehen, auf engstem Raum und mit den kleinen idyllischen Vorgärten – wunderschön. Und eine Grachtenfahrt ist für einen Schwarzwälder wie mich eine ganz andere Welt.“ Besonders bewegt hat ihn der Besuch der Synagoge: „Wenn man sich dort die Geschichte vergegenwärtigt, dann weiß man erst, wie gut es einem geht und in was für einem Luxus wir heute leben.“ Für ihn ist Friedrichstadt nicht nur ein schönes Ausflugsziel, sondern auch kulturell und emotional ein großes Erlebnis.

Barbara und Manfred Otto aus Berlin waren erst vor kurzem in Amsterdam und sind überrascht von den deutlichen Parallelen zwischen der kleinen Stadt und der großen Metropole, vor allem im Hinblick auf die Grachten und Treppengiebelhäuser: „Wer nicht nach Holland reisen will oder kann, sollte einfach nach Friedrichstadt fahren, denn hier kann man das gleiche Flair erleben“, finden die beiden, die nicht zum ersten Mal in der Gegend Urlaub machen und sich dennoch niemals langweilen: „Wir vermissen nichts und sind immer wieder begeistert.“

Helga Klein aus Pinneberg ist mit ihren Enkeln Moritz (10) und Mika (8) in der Stadt unterwegs und gespannt, wie ihnen der Modellbahn-Zauber gefallen wird. Den Besuch in der Eisenbahnwelt von Sönke Röckendorf hat ihnen der Vermieter ihres Ferienhauses empfohlen. Sie selbst war schon mehrfach in Friedrichstadt und hat die Menschen hier immer als ausgesprochen freundlich und hilfsbereit erlebt. „Vor Jahren war ich mal im Rahmen einer Busfahrt hier und wir waren allesamt erstaunt, was diese winzige Stadt alles zu bieten hat. Alleine die vielen Konfessionen und die Kirchen, die Historie überhaupt, außerdem so tolle Aktivitäten wie Klootstockspringen oder Stand-Up-Paddeln und die Grachtenfahrt. Die hat uns übrigens besonders viel Spaß gemacht, weil wir ein echtes Unikum von Fremdenführer an Bord hatten“, sagt sie und betont, dass es ihr hier an nichts fehlt: „Einfach schön!“

Bodo Rahnenführer ist mit dem Auto angereist, allerdings mit dem festen Vorsatz, vor den Stadttoren aufs Fahrrad umzusteigen, um Friedrichstadt und die nähere Umgebung auf sportliche Weise zu erkunden. Das hat geklappt: Einen geeigneten Parkplatz hat er „hinter der blauen Brücke“ gefunden und beim Radeln zufrieden festgestellt, dass es rundum ein gut ausgebautes Radwegenetz gibt: „Wir haben gerade überlegt, ob wir uns noch in diesem Jahr den gesamten Wikinger-Friesen-Weg erradeln – von St. Peter-Ording quer durchs Land bis Kappeln“, sagt der Oldesloer und will mit seiner Frau Karin gleich in der Tourist-Info nach Übernachtungsmöglichkeiten für Radwanderer fragen. „Hab gehört, dass hier in Friedrichstadt alles ausgebucht sein soll. Ich hoffe, die haben noch was für uns“, sagt er. In der Stadt selbst hört der Spaßfaktor in Punkto Radfahren für die beiden allerdings schnell auf: „Das Kopfsteinpflaster ist echt heftig, da gehen wir dann doch lieber zu Fuß. Und eigentlich ist das auch ganz schön, weil man an all den wunderschönen Rosenstöcken schnuppern kann“, sagt er.

Alles in allem lobten fast alle Befragten die besondere Atmosphäre von Friedrichstadt, die Vielfalt an Aktivitäten und Attraktionen, die Cafés und Restaurants, die Museen und Ateliers und nicht zuletzt die Möglichkeit, den Tag abends auf dem Marktplatz ganz idyllisch ausklingen zu lassen. Kleinere Kritikpunkte fielen fast allen erst nach langem Nachdenken ein und waren nie so gravierend, dass sie als echtes Manko gesehen wurden. Bis auf das Wetter, aber dafür kann letztendlich niemand etwas.