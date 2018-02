Breklum : Ein Chor sucht junge Schauspieler

Der Breklumer Kinderchor startet das fröhliche Musicalprojekt „Petrus – Superstar(k)“ – und hat noch freie Rollen zu vergeben.

von shz.de

24. Februar 2018, 10:00 Uhr

Nach der erfolgreichen Aufführung des Luther-Musicals im vergangenen Jahr (wir berichteten) will der junge Breklumer Kinderchor in diesem Jahr mit dem Bühnenwerk „Petrus – Superstar(k)“ die Kirche rocken. Aufgeführt werden soll das modern-biblische Stück aus der Feder von Alexander Lombardi vor den Sommerferien.

Bei den ersten Proben, die nun jeden Mittwoch ab 17 Uhr im Lutherhof (Kirchenstraße 4) stattfinden, hatten die Chormitglieder bereits viel Spaß. Mit großem Eifer wurden die ersten Kostüme an- und die Mikrofone ausprobiert. Außerdem wurde, wie es sich für ein großartiges Musical-Spektakel gehört, flotte Tanzszenen geprobt und die ersten Lieder geübt.

„Meine Oma näht uns jetzt jede Woche ein neues Kostüm. Aber wir brauchen außerdem noch echte Fischernetze und jede Menge blauen Stoff, um das Meer darzustellen“, zählt Nastazija (12) auf.

Freuen würde sich der kleine Chor jedoch vor allem über möglichst viele weitere Darsteller im Alter zwischen acht und 16 Jahren. „Es wäre toll, wenn wir noch ganz viele werden. Denn dann brauchen wir uns nicht so oft umzuziehen“, erklärt Mimi (9) ganz pragmatisch. Und auch die Chorleiterin Irina Kostic (38) wünscht sich weitere Darsteller. „Es gibt einige Massenszenen, bei denen es auf der Bühne so richtig eng und laut werden soll“, verriet sie schmunzelnd.

Inhaltlich hat es das Petrus-Musical durchaus in sich. Denn es beschäftigt sich mit Fragen, die sich in unserer heutigen Ellenbogengesellschaft bereits Schulkinder stellen. Müssen es immer die besten Schuhe, die neuesten Klamotten und die tollsten Freunde sein? Was ist, wenn ich nicht superschlank, superschön oder kein super Kicker bin? Bin ich dann raus und nichts wert? Wie fühlt es sich an, wenn man nicht zu den „Stars“ gehört?

Doch keine Bange, das unkonventionell aufgezogene Stück um die Superstar-Frage kommt nicht traurig und mit mahnend erhobenem Zeigefinger daher. Ganz im Gegenteil, erzählt werden die Szenen mit fetziger Musik und frechen Texten, die unter anderem im coolen Hip-Hop-Slang skandiert werden.

„Die Kinder reisen mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit, um Petrus zu treffen, der, als vermeintlicher Superstar, immer ganz vorne mitmischt, bis er versagt. Dennoch nimmt Jesus ihn an und zeigt ihm, wie wertvoll er ist. Denn vor Gott muss kein Mensch ein Superstar sein – und das macht uns superstark“, verrät Irina Kostic zur Handlung vorab.

Informationen zum Musicalprojekt erhalten Interessierte bei Irina Kostic unter Telefon 0151/41224656.