Langenhorn : Ein Buch wie eine Abenteuerreise

vergrößern 1 von 1 Foto: Chirvi 1 von 1

Es ist ihm ein persönlicher Spaß gewesen, sagt Peter Butschkow – und klingt dabei durchaus überzeugend. „Ich wollte den vielen schrägen Figuren aus meinem Leben ein Denkmal setzen.“

Eigentlich ist der Langenhorner vor allem für seine Zeichnungen bekannt – mit fast zwei Millionen verkauften Büchern gehört er zu einem der erfolgreichsten Cartoonisten in Deutschland. Jetzt aber legt er mit „Rebecca, Roswitha und die wilden Siebziger“ seinen ersten Roman vor. „Schreiben und zeichnen gehören für mich zusammen“, sagt Peter Butschkow. Bilder allerdings gibt es in seinem Roman keine.

Im Buch verarbeitet der 72-Jährige zwar eigene Erfahrungen – als autobiografisches Werk will er es aber dennoch nicht bezeichnen. Viele Freunde und Bekannte würden sich in einigen Personen und Szenen womöglich aber schon bekannt vorkommen, glaubt er. „Ich habe es alles aber sicherheitshalber sehr vermischt“, sagt er grinsend. Sie stammen aus seiner Zeit in Berlin, im Bergischen Land und in Nordfriesland. Das Buch lebt von seinen Figuren. „Einige dieser Leute, den Fotografen, den Bandmanager oder den Supermarktbesitzer zum Beispiel, die gibt es so oder anders überall“, sagt Butschkow. „Sie stehen für die Originalität vieler Typen, die die Welt der anderen so ungemein bereichern.“ Aber auch selbst hat er sich immer mal wieder in einigen von ihnen versteckt.

So machen sich im Buch zwei Freunde – Archie und Speck – auf dem Weg von West-Berlin in das Bergische Land, um sich dort in einem Fachwerkhaus zurückzuziehen. Auch Butschkow selbst gab 1979 seinen Job als Grafik-Designer in Berlin auf, verließ die Stadt und zog in eine kleine Landkommune ins Bergische Land. Während er damals seine Karriere als Cartoonist und Comiczeichner ins Laufen brachte, gründet Archie im Roman einen Verlag, über den er unter dem Pseudonym „Rebecca C. Creek“ kitschige Liebesromane veröffentlicht. Als dann Kumpel Otter aus Berlin zu Besuch kommen will und am innerdeutschen Grenzübergang zwei Tramperinnen aufgabelt, die eines der Bücher aus Archies Verlag dabei haben, schlägt er vor, sie direkt mitzunehmen – wo sie die große Autorin kennenlernen können. Und so beginnt ein herrliches Durcheinander. „Die Führungsleine meines Romanes ist eigentlich ein echtes Komödienschema“, sagt Butschkow, „an der viele bunte Teile hängen“.

Dreieinhalb Jahre hat er an seinem Buch geschrieben, eine Zeit, die ihm unglaublich viel Spaß bereitet habe. „Es war wie eine Abenteuerreise“, sagt er, „man fährt los und weiß nie genau, wo man am Ende Ankommt.“ Die Grundidee hatte er schon lange im Kopf – die komplette Geschichte hat sich bei ihm erst beim Schreiben entwickelt.

Es ist aber auch ein persönliches Buch geworden. Zwar wird beim Lesen schnell klar, dass der Humor eindeutig im Mittelpunkt steht. Allerdings ist auch die Zeit ganz bewusst gewählt: Die deutsche Teilung, der DDR-Grenzbetrieb, der Geist der 1968er – das sind die Themen, die er aufgreifen wollte. Schon immer habe er gern aus diesen Jahren erzählt, wenn er abends mit seinen Söhnen Jacob und Eddy sowie deren Freunden bei einem Bier zusammengesessen und von damals berichtet hat. Und diese Gelegenheit soll jetzt auch der Rest der Republik bekommen: Eine Reise mit Peter Butschkow in die Zeit der 1968er – eine humorvolle, versteht sich.

Peter Butschkow: Rebecca, Roswitha und die wilden Siebziger, Konkursbuch Verlag, 350 Seiten,

Klappenbroschur, 14,90,Euro,

ISBN 978-3-88769-588-0