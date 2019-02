Husum: Poppenspäler-Museum : Ein blicke ins Depot des Fördervereins

Der Förderverein Pole Poppenspäler lagert seine Exponate direkt unterm Dach des Husumer Schlosses.

Magazine, Fundbüros oder Lagerhallen – all diese Räume sind üblicherweise verschlossen und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Dennoch oder gerade deshalb erzählen sie Geschichten und sind den Husumer Nachrichten einen Blick hinter die Kulissen daher allemal wert. Unter dem Motto „Sesam öffne Dich“ geht es heute in das Depot des Poppenspäler Museums.

Perdita Ehlert hockt vor einem weißen Leinentuch, das auf dem Holzfußboden des Dachbodens des Husumer Schlosses liegt, inmitten von sorgfältig auf ebendiesem Tuch ausgebreiteten Exponaten für die kommende Ausstellung im Poppenspäler-Museum. „Wir bekommen – und so wollen wir das auch – nur ausgespielte Stücke“, sagt die 61-Jährige und steckt „Super-Paul“, einen kleinen Igel, in ein rotes hölzernes Flugzeug. Damit meint die Museumsbeauftragte vom Förderkreis Pole Poppenspäler all jene Handpuppen, Stabpuppen, Steckpuppen (so wie Super-Paul), Marionetten sowie die dazugehörigen Kulissen, die ihre letzte Vorstellung hinter sich gebracht haben. Damit diese bunten und zum Teil sehr aufwendig gefertigten Ensemble nach ihrem Dasein im Rampenlicht nicht in Kisten oder Koffern verschwinden müssen, bekommen sie eine Bühne im Poppenspäler -Museum im Schloss vor Husum. Da aber nur ein Drittel des Fundus ausgestellt werden kann, bedarf es eines Depots, in dem die übrigen Exponate verstaut werden können.

Und da kommt Perdita Ehlert zum Einsatz. Sie begann 2016 gemeinsam mit Astrid Füllbier Ordnung und System in das Archiv zu bringen. „Das war ein wirklicher Monsterakt, als wir hier 2016 angefangen haben, die Exponate zu sichten, beschreiben, fotografieren, nummerieren, thematisch zu ordnen und dann ordnungsgemäß wieder zu verstauen.“ Ganz wissenschaftlich sei man an die Sache herangegangen.

Über 600 Figuren befinden sich gut verpackt in säurefreien Kartons in dem Depot direkt unter dem Dach des Schlosses. „Da sind die 130 Figuren noch nicht dazugerechnet, die wir gerade als Schenkung erhalten haben“, erzählt Ehlert und deutet auf einen Kistenstapel in einer Ecke des Depots, in dem der neueste Schatz nur darauf wartet, seinen ordnungsgemäßen Platz zu bekommen. Dazu kommen verschiedene diverse Utensilien und Requisiten für das Poppenspäler Festival.

Damit das Depot nicht aus allen Nähten platzt, mussten klare Grenzen gesetzt werden. „Wir nehmen nur Exponate von Berufspuppenspielern. Außerdem sollten sie eine Verbindung zu Schleswig-Holstein haben, oder auf dem Poppenspäler Festival aufgetreten sein“, erklärt Ehlert. Sortiert wird dann nach Sammlung. Jede Kiste ist verschlagwortet. Zudem sei der Fundus auf der Plattform Digicult erfasst. Sämtliche Museen stellen hier ihre Sammlungen öffentlich zur Verfügung.

Ganz oben, auf den silbernen Aluminiumregalen, die den kleinen Dachboden in zwei Teile trennen und in denen sich die beschrifteten säurefreien Kartons stapeln, reihen sich Koffer aus verschiedensten Zeitepochen aneinander. „Das ganze Ensemble der Puppenspieler muss seit jeher in einen Koffer passen“, so Ehlert. Koffer, die zum Teil so umgestaltet waren, dass sie auch gleichzeitig als Bühne dienen konnten, oder zu einem praktischen, kompakten Stauraum wurden, wo alles seinen Platz hatte. Heute würden die Puppenspieler hauptsächlich Alukisten benutzen, deshalb stehen auch diese in dem Depot herum. Alles an seinem Platz.

Nichtsdestotrotz verbringt Perdita Ehlert viel Zeit auf dem Dachboden. Mindestens einen Tag in der Woche. Entweder, um – so wie heute – eine neue Ausstellung vorzubereiten, oder, um neues Material zu sortieren und zu verstauen, beziehungsweise beschädigte Puppen zum Restaurator zu bringen. „Es ist so eine Wohltat, wenn man eine bestimmte Sammlung sucht, den Karton öffnet, und alles ist intakt.“ Das sei nicht immer so gewesen, doch seitdem hier System ins Chaos gebracht wurde, werde kein Exponat verstaut, das nicht einwandfrei ist. „Deshalb“, sagt Perdita Ehlert und hält eine große Marionette aus dem 19. Jarhundert in die Höhe, „hängt diese Puppe gerade hier herum, weil sie repariert werden muss.“ Dann packt sie das mehrere Kilogramm schwere Exemplar auf eine alte Kiste, die aus längst vergangenen Puppenspielerzeiten stammt.

Der Verein sei sehr froh, dass er diesen Raum nutzen könne. In dem Depot sei es trocken und warm und es könne nach Bedarf gelüftet werden. „Manchmal, wenn wir eine neue Sammlung dazubekommen und wir den Koffer öffnen, dann kommt einem ein ganzes Konglomerat an Gerüchen entgegen.“ Das liege natürlich an der Lagerung. Momentan überlegt Perdita Ehlert mit dem guten alten Lavendel zu arbeiten, denn die Motte sei der Feind. Chemie soll es nicht sein. Zum einen, weil man nicht wisse wie das Material der Puppen darauf reagiere, zum anderen sei das auch für das Arbeiten im Depot gesünder. „Das Härteste, was wir hier momentan im Einsatz haben, sind Mottenkugeln.“

Die Ordnung, die im Depot herrsche, übertrage sich auch auf die Ausstellung im Museum, welches, so findet es Ehlert, immer noch ein bisschen zu voll sei. „Wir können jetzt thematische Schwerpunkte setzen und mit immer wechselnden Ausstellungen mehr Abwechslung in die Sache bringen.“ Das Ganze machen Perdita Ehlert und ihre Kollegen im Übrigen ehrenamtlich, aber mit einem aufgeräumten Depot mache die Arbeit ja auch großen Spaß.