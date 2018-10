Marienkirche in Husum : Ein Arzt aus Syrien berichtet vom Krieg

In der Husumer Marienkirche gab es einen Konfirmandenunterricht der besonderen Art.

von Stefan Petersen

04. Oktober 2018, 19:23 Uhr

Ruhig und überzeugend beantwortete Amer Zakhour die Fragen der Jugendlichen, die es sich in der Marienkirche vor dem Altar gemütlich gemacht hatten. Für die gut 50 Konfirmandinnen und Konfirmanden sollte es einen außergewöhnlichen und zugleich beeindruckenden Unterricht geben. Friedemann Magaard, Pastor der Marienkirchengemeinde, und Andreas Raabe, Pastor der Friedenskirche, hatten den syrischen Arzt zum Konfirmandenunterricht eingeladen. In Damaskus aufgewachsen, hatte er Medizin studiert und kam 2013 nach Deutschland.

Zwei Jahre lang hatte er den zerstörerischen Krieg in seinem Heimatland miterlebt. „Als Arzt muss man in Kriegszeiten viel miterleben und mit ansehen“, erklärte er den Jugendlichen. Dies sei auch der Grund gewesen, warum er seine Heimat verlassen hätte.

Sein Glück war es, dass er ein wenig die deutsche Sprache beherrschte. Doch er stellte auch klar, dass es für einen Flüchtling in Deutschland sehr schwierig und kompliziert sei, ohne Sprachkenntnisse zurecht zu kommen. „Das erste, was man lernen muss, ist die Sprache.“ Seither lebt er mit seiner Frau und seiner Tochter in Deutschland. Zurück lassen musste er all seine Freunde und Verwandte.

„Wie ist das Gefühl, wenn man um seine Freunde und Verwandte weiß, die immer noch im Kriegsgebiet verharren?“, wollte ein Jugendlicher wissen. „Es ist sehr schwer zu beschreiben, um nicht zu sagen: emotional unvorstellbar“, antwortete der Arzt.

Es sei sehr schwierig, den Kontakt nach Syrien zu halten. Und damit ging er auf die Lebensumstände in seiner Heimat ein. „Täglich lauert die Gefahr, plötzlich durch Bomben oder Schüsse getötet zu werden.“ Hinzu käme der ständige Stromausfall. „Stellt euch vor, ihr müsstet mit zwei Stunden Strom am Tag auskommen. Das ist der Überlebenskampf in Syrien.“ Die Aufrechterhaltung einer Internet-Verbindung, über die oft jeder Kontakt laufe, sei äußerst schwierig. „Ich weiß nicht, wo sich meine Freunde befinden und ob sie überhaupt noch leben.“

Leben in Syrien, das seien explodierenden Bomben und Leichen auf den Straßen. „Und dennoch geht es weiter, irgendwann gewöhnt man sich an den Krieg.“ Er glaube nicht, dass es in den nächsten Jahren Frieden in Syrien geben werde. „Ich hoffe nur, dass sich die Situation vielleicht etwas bessern wird.“ Syrien sei zum großen Teil eine Trümmerlandschaft. Seiner Meinung nach würde der Wiederaufbau mehrer Jahrzehnte dauern.

„Und wenn der Krieg vorbei ist, werden sie dann wieder in ihre Heimat zurück kehren?“, lautete eine Frage. Nach kurzem Überlegen stellte er klar: „Husum ist ist für mich wie ein Zuhause geworden. Ich denke, dass ich mit meiner Familie in den nächsten Jahren hier bleiben werde.“