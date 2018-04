Er ist Landwirt, Erfinder und Bastler: Seit 1981 betreibt Christian Christiansen (80) seinen Freizeithof in Joldelund – ein Abenteuer-Spielplatz für Kinder.

von Udo Rahn

10. April 2018, 11:30 Uhr

Der 80-jährige Joldelunder Christian Christiansen, genannt „Krishan Knoop“, ist ein Original. Er ist seiner Zeit immer ein wenig voraus. Ideen hat er in Hülle und Fülle. Er ist Landwirt, Erfinder, Tüftler und Bastler, Sammler und Liebhaber alter Traktoren und Fahrzeuge, Manager, Großvater und Ehemann – alles in einer Person. Und er ist ein Freund der Kinder. Sein von ihm seit 1981 betriebener Kinder-Freizeithof ist alljährlich Anziehungspunkt ganzer Scharen von Kids mit und ohne Eltern aus ganz Schleswig-Holstein und darüber hinaus. Zu Besuch sind Urlaubsgäste, Kindergarten- und Schulgruppen mit Lehrern und Erziehern – oder Liebhaber seiner motorisierten Schätze, die er im Laufe vieler Jahre erworben und restauriert hat. Allesamt sind fahrbereit und werden regelmäßig von ihm selbst genutzt.

Mehr als 20 Fahrzeuge und Trecker hat der Joldelunder auf dem Hofgelände und in der Werkstatt untergebracht, alle haben ihre eigene Geschichte. Wer sich umsieht, der wird nicht nur viel entdecken, sondern auch feststellen, dass alles topp in Schuss ist. Prachtstücke sind beispielsweise ein Schlüter-Trecker, Baujahr 1943, mit Holzvergaser, oder ein Ackerschlepper von 1938 des Typs „Allesschaffer“ von Kramer.

Die Idee zum Aufbau des Freizeithofes für die junge Generation kam „Krishan Knoop“, der stolz auf seine acht Enkel und elf Urenkel ist, im Gespräch mit Enkeltochter Sandra. Sie hatte damals im Kindergarten so viel von ihrem Opa und dem Hof erzählt, dass ihn eines Tages eine Erzieherin anrief und fragte, ob sie mit ihrer Gruppe vorbeikommen dürfte. „Die Kinder hatten soviel Spaß, und ich dachte bei mir, dass ich daraus mehr machen sollte“, erzählt Christiansen. Außerdem habe ihn der Gedanke bewegt, auf diese Weise zumindest mehr für seine Enkelkinder und deren Nachkommen tun zu wollen. Er selbst musste mit 19 Jahren den Bauernhof seines Vaters in Joldelund übernehmen, nachdem dieser im Krieg gefallen war. Christiansen heiratete früh und hatte wegen der vielen Arbeit kaum Zeit für seine eigenen vier Kinder.

Bis heute schraubt er aus Maschinen-Resten, ausgedienten Trecker-Achsen und vermeintlich schrottreifen Dingen Schaukeln, Karussells, Spielhäuser oder Anhänger zusammen. Das nostalgische Kettenkarussel ist nun schon über drei Jahrzehnte ohne Ausfall und sicher im Einsatz. Der Hofbesitzer nutzt vor allem die Wintermonate, um Neues zu bauen und Altes aufzupolieren. Aber auch sonst bastelt er gern an neuen Dingen für die lieben Kleinen. So hat er beispielsweise im vergangenen Jahr ein Bällebad konstruiert, natürlich auch aus alten Teilen.

Auf dem Grundstück lässt Christiansen auch Ziegen grasen und Kaninchen gehören ebenso zum kleinen Streichel-Zoo. „Das ist ein beliebtes Rundum-Paket für Alt und Jung geworden. Mein Gästebuch spricht Bände“, sagt der rüstige Rentner.

Übrigens von wegen Fortschritt: Die selbst gebauten Vehikel für die Kinder laufen seit 1974 mit Elektroantrieb, auch das beliebte Feuerwehrauto, das die Kinder, so Christiansen, immer wieder bejubeln. Insbesondere nutzt er ausgediente Rasenmäher, um daraus neue fahrbare Untersätze für die Lütten zu bauen. „Bei mir können die Kinder sich gefahrlos ausprobieren und kommen so oft zum ersten Mal mit Elektroautos in Kontakt“, so Christiansen.

Seine Handschrift trägt übrigens auch eine Erfindung, die er gemacht, aber nie als Patent oder Gebrauchsmuster angemeldet hat. Bevor die Arbeitsbühnen für Traktoren in den 1970er Jahren in Serie gegangen sind, hat er einen Prototyp schon an einen Traktor für die Kleinen angebaut. Und das Beste: Die Berufsgenossenschaft hat das abgesegnet. „Ich darf Kinder damit befördern“, bestätigt der findige Hofbesitzer, der übrigens im Jahre 1989 den Treckerclub Bredstedt-Land gegründet hat.

„Krishan Knoop“ kennt wohl fast jeder im 700-Seelen-Dorf Joldelund. 30 Jahre lang war er Küster der Kirchengemeinde. Genauso lange hat er regelmäßig den Schulbus gefahren sowie elf Jahre lang als Milchwagenfahrer gearbeitet. Solange wie es seine Gesundheit zulässt, will er weiter für die Kinder da sein, noch manches Gefährt bauen oder noch mehr Ideen in die Tat umsetzen. „Ich habe am meisten Freude daran“, sagt er.

Info: www.kinderfreizeithof.de oder 04673/575 oder 0152/54190966.