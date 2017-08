Wohnen in Husum : Eigentum mit 1190 Euro Nettoverdienst?

vergrößern 1 von 1 Foto: Vario-Press 1 von 1

Es klingt zunächst einmal gar nicht schlecht, was das Pestel-Institut in Hannover da in seinem regionalen Wohnungskauf-Check für Husum ausgerechnet hat, um die Wohneigentumsquote zu erhöhen. Die, so das Institut, liege in der Storm-Stadt derzeit nur bei 47 Prozent gegenüber 60 Prozent im gesamten Kreis Nordfriesland.

Es geht um den Kauf eines Reihenhauses mit 100 Quadratmetern Wohnfläche in mittlerer Lage und guter Bausubstanz. Das koste in Husum nach dem aktuellen Preisspiegel der Landesbausparkasse (LBS) 125.000 Euro. Dazu kämen noch 15.000 Euro an anfallenden Kosten – Grunderwerbsteuer sowie Gebühren und Honorare für Notar, Makler, Banken und Berater. „Würde der Staat über 30 Jahre hinweg einen Kredit zum festen Zinssatz von 1,5 Prozent anbieten, wäre vielen in Husum geholfen, die sich eine Immobilie anschaffen wollen“, sagt Matthias Günther, Leiter des Pestel-Instituts. Auf dieser Grundlage würde einem Haushalt ein Nettoeinkommen von 1680 Euro pro Monat reichen, um sich das Haus anzuschaffen. Bei einem Eigenkapital von 20 Prozent – 28.000 Euro. „Wichtig ist aber, dass tatsächlich 30 Prozent des Einkommens, das der Haushalt monatlich netto zur Verfügung hat, in die Finanzierung der Immobilie fließen“, sagt Günther.

Für Singles, die mit 50 Quadratmetern Wohnfläche gut klarkommen, koste eine Eigentumswohnung in guter Lage mit Bad, Balkon und ohne unmittelbaren Modernisierungsbedarf nach LBS-Spiegel in Husum 88.000 Euro. Hinzu kommen noch einmal 10.500 Euro für die Nebenkosten. „Damit könnte sich ein Single in Husum die eigenen vier Wände schon mit einem Nettoeinkommen ab 1190 Euro pro Monat leisten. Vorausgesetzt, er bringt ein Fünftel des Kaufpreises – 19.500 Euro – als Eigenkapital mit“, rechnet Günther vor. Bedingung immer: Der Staat bietet ein entsprechendes Kreditprogramm. Daran hapere es aber: „Mit der Abschaffung der Eigenheimzulage wurde die Förderung von Wohneigentum faktisch eingestellt“, sagt er. Neue Konzepte seien daher dringend notwendig – und Günther fordert die Parteien auf, die Frage zum Thema im Bundestagswahlkampf zu machen.

Doch hängt die Steigerung der Wohneigentumsquote in Husum wirklich „nur“ an einem entsprechenden Kreditprogramm des Bundes? „Nein“, befinden Politik und Verwaltung der Storm-Stadt unisono. Das Rechenmodell sei doch sehr theoretisch – und die Basis der Berechnungen entspreche auch nicht so wirklich der Realität: „Sehr fundiert recherchiert ist das alles nicht, denn der Wohnungsmarkt in Husum gibt das gar nicht her“, sagt Bauamtsleiter Jörg Schlindwein. „Wir haben ja das große Problem, erst neuen Wohnraum schaffen zu müssen.“ Und der SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Bauer präzisiert: „Unter 100.000 Euro werden in Husum und der näheren Umgebung gerade mal sechs Wohnungen angeboten und nur vier Immobilien zwischen 125.000 und 149.000 Euro.“

Bauchschmerzen bereitet Bauer zudem die angesetzten Nettoeinkommens-Grenzen: „Da sind wir schon bei Geringverdiener-Niveau“, warnt er. Und auf diesem Niveau bleibe einfach zu wenig Geld übrig, wenn ein Drittel für die Immobilie weggehe: „Kein Urlaub, kein Auto – und was ist bei Arbeitsplatzverlust, Krankheit oder Scheidung?“ Im schlimmsten Fall bleibe man auf einer sechsstelligen Summe an Schulden sitzen. „Das ist nur was für Leute mit einer gewissen Solidität“, so Bauer. Wohin es führe, wenn man Menschen Eigentum andrehe, dass sie sich eigentlich gar nicht leisten können, habe die Immobilienkrise in den USA vor zehn Jahren gezeigt.

Eine Steigerung der Wohneigentumsquote findet Bauer prinzipiell ebenso gut wie CDU-Fraktionschef Christian Czock. „Da müssen wir als Kommune darauf achten, dass die Voraussetzungen stimmen – nicht die Grundsteuer zu hoch ansetzen und Bauland auch nicht nur zu Marktpreisen abgeben“, sagt Bauer. Zudem solle man sich vom Gedanken an das klassische Einfamilienhaus verabschieden: „Den Platz haben wir gar nicht mehr. Wir müssen auch das Wohnen im verdichteten innerstädtischen Raum sowie generationen-übergreifende Wohnformen ins Auge fassen.“ Auch die vorgeschriebenen Bau-Standards müssten überarbeitet werden, um das Bauen günstiger zu machen.

Und Förderungen dürften nicht mehr wie früher „mit der Gießkanne ausgeschüttet werden, sondern gezielt an die fließen, die sie auch benötigen“, so Bauer weiter. An junge Familien mit Kindern zum Beispiel. „Wir hatten ja schon mal den Vorschlag gemacht, denen Zuschüsse zu gewähren, um für sie das Bauen in Husum an das preiswertere Niveau im Umland anzugleichen“, sagt Czock. Leider habe die Idee keine Mehrheit gefunden. Einig sind sich beide jedoch darin, dass die Kommunen schon ihre „Stellschrauben nutzen müssten“, um die Quote an Wohneigentum zu steigern. Immobilien-Kaufwilligen, deren Nettoeinkommen aber tatsächlich nur auf dem Minimal-Niveau legt, das das Pestel-Institut als nötig errechnet hat, kann Bauer nur raten: „Hände weg!“

von Stefan Petersen

erstellt am 26.Aug.2017 | 14:00 Uhr