Ärger in Stapel : Eiderstrand entwickelt sich zum Brennpunkt

Aufgrund der starken Frequentierung sieht der Stapels Bürgermeister die Verkehrssicherheit und die Rettungswege gefährdet.

Avatar_shz von shz.de

27. August 2020, 13:28 Uhr

Stapel | Nach den Vorgaben eines Sicherheitskonzeptes sollte die Badeinsel am Eiderstrand der Gemeinde bereits wieder installiert worden sein. Nun soll dieses Thema nach dem Willen der Vertretung zunächst im Gesamtkontext des dort geplanten Sanierungskonzeptes mit Augenmaß und Vorsicht behandelt werden.

Als ein besonderes Ärgernis betrachtet Bürgermeister Rainer Rahn, dass die Kreisbehörden für ihn – ebenso wie für die beim Amt zuständige Baubehörde – telefonisch nicht erreichbar seien. Dort liege das Konzept bisher ohne Ergebnis seit längerem zur Prüfung. „Ich telefoniere mir einen Wolf, nur es geht einfach niemand ran. Ich empfinde es persönlich als Missachtung meines Ehrenamtes“, so der Bürgermeister.

Nach Aussage Rahns entwickelt sich die Eider derzeit besonders an den Wochenenden zu einem Brennpunkt. „Nicht zuletzt aufgrund des guten Wetters aber auch durch die Auswirkungen der Corona-Krise haben wir eine sehr starke Frequentierung der Anlagen. Die Verkehrssicherheit und vor allem die Rettungswege sind teilweise nicht mehr gewährleistet“, so der Bürgermeister. Einmal sei die Feuerwehr bereits im Einsatz gewesen, um Wege wieder frei zu machen. Nun soll der Wegeausschuss ein Verkehrskonzept erarbeiten.

Trotz noch nicht vorliegender Baugenehmigung haben die Mitglieder der Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung bereits die Vergabe der Aufträge für die ausgeschriebenen Gewerke bei der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte bestätigt. Dabei wurden alle Aufträge an bauausführende Firmen in der erweiterten Region vergeben. Von den erwartenden Gesamtkosten in Höhe von 1.100.000 Euro wurden damit bereits rund 595.000 Euro bestätigt. Weitere Kosten werden nach dem Ergebnis der derzeitig laufenden Ausschreibungen für die technische Gebäude- und Innenausstattung entstehen. Der Baubeginn soll umgehend mit dem Vorliegen der Baugenehmigung erfolgen.

Zum Ärgernis entwickelt sich weiterhin der Sanierungsstau an den Straßen und Wegen im Gemeindegebiet. Jörg Lundelius, Vorsitzender des Wegeausschusses: „Wir haben im Jahr 2019 durch den Schwarzdeckenunterhaltungsverband Nord, gerade einmal die Restarbeiten aus 2018 erledigt bekommen. Das Land und der Bund mit ihren vielen derzeit laufenden Maßnahmen haben absolute Priorität, es finden sich einfach keine Firmen für so kleine Aufträge, wie wir sie teilweise haben.“ Nicht absehbar sei nach Aussage des Verbandes wann und ob überhaupt noch in diesem Jahr mit Maßnahmen begonnen werde, die für die Jahre 2019 und 2020 geplant waren.