Rassegeflügelschau in Garding : Eiderstedts schönste Federviecher

vergrößern 1 von 1 Foto: Rainer Jensen/DPA 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 07.Dez.2017 | 17:00 Uhr

Garding | Zum sage und schreibe 120. Mal findet am Wochenende die Rassegeflügelschau in Garding statt. Der Geflügelzuchtverein Garding und Umgebung richtet die Ausstellung am Sonnabend (9. Dezember) und Sonntag (10. Dezember) in der Festhalle der Firma FestTiger in der Süderstraße 63 aus. Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt wird sie am Sonnabend um 9 Uhr im Gemeindehaus am Markt eröffnen. Es beteiligen sich 29 Erwachsene und 13 Jugendliche mit knapp 500 Tieren, vom Zier- und Wassergeflügel über Hühner und Zwerghühner bis hin zu Tauben. Es gibt eine Cafeteria, ein Gewinnspiel und eine Tombola. Geöffnet ist am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr.