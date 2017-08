Kultur auf Eiderstedt : Eiderstedter Kultursaison startet mit einem Dorfspaziergang

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Am letzten Augustwochenende startet die Eiderstedter Kultursaison zum sechsten Mal: Tagsüber auf Radtouren oder Ortsspaziergängen die Halbinsel entdecken und abends kulturelle Veranstaltungen erleben. Zehn Tage lang, vom 25. August bis zum 3. September, gibt es täglich Neues, Interessantes, Schönes zu erfahren.

Die Eiderstedter Kultursaison wird am Freitag (25.) um 19 Uhr im Alten Anleger in Tönning eröffnet. Es wird ein Überblick über das Programm gegeben und anschließend mit Live-Musik von Rainer Martens und seinen Musikern gefeiert. Inoffiziell startet die Reihe bereits um 10 Uhr mit einem Spaziergang durch Koldenbüttel und Reimersbude. Am Sonnabend (26.) ab 10 Uhr beginnt am Hafenplatz Garding die Radtour entlang der Süderbootfahrt nach Katingsiel und Vollerwiek. Ab 18 Uhr ist die Friedrichstädter Kulturnacht angesagt. Museen, Handwerksbetriebe und Ateliers haben geöffnet.

Am Sonntag (27.) ab 14 Uhr teilt die ortskundige Gila Clausen auf dem Stadtspaziergang durch Garding viel Wissenswertes über diesen Ort mit, und zum Abschluss zeigt Puppenspielerin Marianne Vocke ein Stück in ihrem Gartentheater. Abends findet eine Aufführung der Husumer Theaterfrauen 5plus1 im Haubarg des Mars-Skipper-Hofs in Kotzenbüll statt.

Die Woche beginnt mit der an Sehenswürdigkeiten reichen Tönninger Stadtwanderung am Montag (28.) um 10 Uhr. Abends um 19 Uhr geht’s in die legendäre Schankwirtschaft Wilhelm Andresen nach Katingsiel. Dort wird der preisgekrönte Schriftsteller, Illustrator und freie Künstler Manfred Schlüter aus seinen Werken „Am Anfang, sagte der Apfel“ und „Das Perpezedum“ lesen. Dienstag (29.) ab 11 Uhr folgt die Radtour Wasserkoog–Warmhörn mit einigen Kulturpunkt-Zielen, die man auf Eiderstedt nicht vermuten würde. Und abends im Tetenbüller Kirchspielskrug wird es richtig traditionell: Bereits ab 18 Uhr gibt es das typische Eiderstedter Mehlbüdel-Essen, ab 19.30 Uhr legt dann die Trachtentanzgruppe St. Peter-Ording eine flotte Sohle aufs Parkett.

Der Mittwoch (30.) führt die Radler in den Norden Eiderstedts: Um 10 Uhr wird bei der Schankwirtschaft Smeerkrog gestartet. Dann geht’s Richtung Norden durch Uelvesbüll und Umgebung mit seinen vielen Besonderheiten wie Wehlen, Naturschutzgebieten und Kunst-Ateliers. Um 19 Uhr zeigt das Kino Nordlicht in St. Peter-Ording zwei Filme des Husumer Regisseurs Martin Tiefensee: Den erstmals öffentlich aufgeführten Kurzfilm „Friedrichstadt – zwischen Giebeln und Grachten“ und den 70-minütigen-Film „Auf den Spuren Pole Poppenspälers“. Der Regisseur ist anwesend.

Am Donnerstag (31.) geht es zunächst nach Oldens wort: Der bekannte Chronist Hauke Koopmann erwartet die Besucher um 14 Uhr im Treffpunkt zum Dorfspaziergang, wo die Tour gegen 16 Uhr mit anschließender Lesung von Irmela Mukurarinda endet. Am frühen Abend für fast alle eine Neuheit: In der Alten Schule Westerhever findet ab 17 Uhr ein Sandskulpturen-Workshop statt.

Freitag, 1. September, geht es dann in den Westen Eiderstedts: Um 10 Uhr ab Tating mit dem Fahrrad über Nickelswarft zum Außendeich im Süderheverkoog und dann am Seedeich entlang durch den Tümlauer Koog und zum Abschluss ein Dorfspaziergang durch Tating. Abends ein Event, auf das sich schon viele freuen: Poetry Slam in Tetenbüll. Slampoet Björn Högsdal tritt erneut mit seinen Slammern um 19 Uhr im Theatrium auf. Das Wochenende startet am Sonnabend, 2. September, um 10 Uhr mit einer Radtour in und um Tetenbüll. Geführt wird sie von Jakob Claußen, einem der besten Kenner der Region. Der Ausflug endet mit einem Kaffeetrinken im Café im Theatrium. Zeitgleich noch ein letztes Highlight der Eiderstedter Kultursaison: Mehr als 35 Künstler der Westküste stellen im Packhaus am Tönninger Hafen ihre Werke aus.

Sonntag, 3. September, beginnt um 10.30 Uhr mit einer Radtour durch St. Peter-Ording. Anschließend können bis 18 Uhr noch einmal im Packhaus Tönning die Kunstwerke betrachtet werden.

Weitere Informationen unter www.eiderstedter-kultursaison.de. Dort, aber auch an vielen Verkaufsstellen in Eiderstedt kann man den postkartengroßen Kulturführer mit mehr als 300 Seiten, der über 200 Kulturpunkte, alle Touren und Abendveranstaltungen enthält, erwerben.



von Ilse Buchwald

erstellt am 23.Aug.2017 | 13:00 Uhr