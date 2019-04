Bauarbeiten am Eidersperrwerk : Eiderdamm-Deich wird saniert

Staatsekretärin Dr. Doris Kuhnt übernimmt offiziellen Spatenstich für das 10-Millionen-Euro-Projekt am Eidersperrwerk.

von Helmuth Möller

25. April 2019, 16:35 Uhr

tönning | Zur „Schnapszahlzeit“ um exakt 11.11 Uhr ergriff Küstenschutz-Staatssekretärin Dr. Dorit Kuhnt einen der blitzblanken und mit Schleswig-Holstein-Fähnchen versehenen Grabwerkzeugen und hob zum symbolischen ersten Spatenstich zur Deicherhöhung am Eiderdamm auf Dithmarscher Seite an. Mit ihr schaufelten Direktorin Birgit Matelski vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN), Holger Hansen (Technischer Leiter der bauausführenden Firma SAW) und Frank Barten (LKN-Leiter Bereich Bau und Instandhaltung von Küstenschutz-Bauwerken) für die Verstärkung des Landesschutzdeiches.

„Diese Deicherhöhungsmaßnahme ist die Antwort auf einen steigenden Meeresspiegel“, so Kuhnt. Außerdem sicherte sie zu: „Die Planung des Bauablaufes ist so durchdacht, dass besondere Rücksicht auf die großen Vogelkolonien seltener und geschützter Arten am Eidersperrwerk genommen wird. Es wird nicht gebaut, wenn sie brüten.“ Im Jahre 2018 haben rund 150 Paare von Fluss-Seeschwalben, 220 Paare Küsten-Seeschwalben und 1400 Paare von Lachmöwen dort ihre Jungen aufgezogen. Zusätzlich soll für diese Vögel ein Ausweichbrutplatz auf der Nordmole hergestellt werden.

An dem feierlichen ersten Spatenstich nahmen gut 50 Gäste aus den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen teil – darunter mehrere Bürgermeister angrenzender Gemeinden. Auch einige Touristen gesellten sich interessiert hinzu.

Zum Deichbau selbst: Die Vorarbeiten haben bereits Anfang April etwa 150 Meter südlich des Eidersperrwerks mit dem Abfräsen des Asphaltbelags begonnen. Anschließend wird das steinerne Deckwerk am seeseitigen Fuß erhöht und eine flachere Außenböschung hergestellt. Nur geringfügige Änderungen wird es bei der Innenböschung, dem Radweg und dem Deichverteidigungsweg geben, sie werden allerdings auch komplett erneuert. Eine Verstärkung des Landesschutzdeiches nördlich des Eidersperrwerks soll sich voraussichtlich 2020/2022 anschließen. „Die Deichverstärkung Eiderdamm Süd kostet rund zehn Millionen Euro“, berichtete die LKN-Direktorin Birgit Matelski. Finanziert werde sie aus Mitteln des Bundes und des Landes. Für den Deich an der Eidermündung wurde Asphalt zur Abdeckung des aus Sand bestehenden Kernes eingesetzt, weil der Deich an dieser Stelle besonders exponiert liegt und besonderen Beanspruchungen ausgesetzt ist, wie sie weiter erklärte. Der neue Deich wird wegen der starken Beanspruchung erneut mit einer Asphaltschicht versehen.

Im Gegensatz zum bisher verwendeten wird nun aber Mastix-Asphalt aufgetragen. Dieser kann geringe Mengen Wasser durchlassen und damit sowohl Energie abfedern als auch Gräsern die Möglichkeit zum Bewuchs geben.

Warum die jetzige Maßnahme? Die Verstärkung ist aus mehreren Gründen erforderlich. Knapp 50 Jahre nach dem Bau sind manche Bereiche des Deiches abgesackt. Seine Krone ist nun niedriger als ursprünglich vorgesehen, zudem erfordern Risse im Asphalt einen kompletten Neu-Aufbau der Böschungen.

Der Landesschutzdeich südlich des Eidersperrwerkes wird auf einer Länge von 1100 Metern verstärkt – dabei wird er um 30 Zentimeter auf dann neun Meter erhöht und erhält das neue Klimaprofil: Die Außenböschung wird flacher, die Deichkrone wird auf vier Meter verbreitert. Nach Abschluss der Hauptarbeiten wird der auf der Binnenseite gelegene Radweg im Spätsommer erneuert. An dem unmittelbar am Eidersperrwerk liegenden Teilstück wird mit Rücksicht auf Vögel erst nach ihrer Brutzeit (1. Mai bis 15. August) gearbeitet. Im Frühjahr 2020 soll die Maßnahme rechtzeitig vor der Brutzeit beendet sein.