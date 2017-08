Baustellen-Ärger links und rechts der Eider : Eiderbrücke bei Tönning dicht: Geduldsspiel auf den Umleitungsstrecken

vergrößern 1 von 1 Foto: RaH 1 von 1

Autofahrer müssen in der kommenden Woche viel Geduld mitbringen, wenn sie von Nordfriesland nach Dithmarschen wollen oder von dort kommen. Denn der direkte Weg über die Bundesstraße 5 ist ihnen versperrt. Genauer gesagt ist die Eiderbrücke bei Tönning dicht. Die Fahrbahndecke zwischen dem Anschluss der B 202 und der Brücke wird erneuert (wir berichteten). Für die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten wird die Querung über den Fluss von Montag (28. August) bis voraussichtlich Freitag, 1. September, voll gesperrt, wie der zuständige Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Flensburg mitteilt.

Wer nun stöhnt, weil er wieder mal den längeren Törn über Friedrichstadt und St. Annen fahren muss, hat allen Grund dazu. Denn zum einen kann er es im Holländerstädtchen mit geschlossenen Bahnschranken zu tun bekommen. Dort führt die Bahnlinie Hamburg-Westerland durch. In der Urlaubszeit können sich da gern mal lange Schlangen bilden. Und zum anderen lauert das nächste Hindernis gleich auf der Südseite der Eider: In St. Annen wird nämlich eine Brücke im Zuge der Ortsdurchfahrt saniert. Dort wurde eine Baustellen-Ampel eingerichtet. Also heißt es wieder warten.

Alle Eiderstedter, die sich jetzt die Hände reiben, weil sie über das Eidersperrwerk ausweichen wollen, waren wohl länger nicht in Wesselburen. Denn auch dort geht es nicht weiter. Stattdessen müssen Autofahrer den Weg über Neuenkirchen zur B5 nehmen.

Der Bahnübergang in Wesselburen ist voll gesperrt und bleibt es auch noch bis zum 21. September, wie Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilt. Sie hatte die Sperrung auf Wunsch der Amtsverwaltung Büsum-Wesselburen so eingerichtet. „Denn die halbseitige Sperrung funktionierte überhaupt nicht“, erklärt Andreas Peters von der Amtsverwaltung. „Wegen des Rückstaus waren die Gewerbebetriebe teilweise nicht zu erreichen.“

Warum nun ausgerechnet in den Sommerferien am Bahnübergang gearbeitet werden muss, erklärt die Pressesprecherin der Deutschen Bahn, Sabine Brunkhorst. „Bauarbeiten müssen bei uns lange im voraus geplant werden, zum einen weil die Maschinen bundesweit eingesetzt werden, zum anderen wegen der Umleitungsstrecken, die müssen ja frei sein.“ Zudem passe es ja eigentlich nie: In den Ferien seien die Urlaubsgäste von der Sperrung betroffen und in der Schulzeit die Pendler und Schulkinder.

Also bleibt den Autofahrern nur eines: Sie müssen Geduld haben.

von Ilse Buchwald

erstellt am 27.Aug.2017 | 10:00 Uhr