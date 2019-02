Namen & Notizen aus Husum und Umgebung : Ehrungen und kreative Spendenaktionen

Langjährige Mitarbeiter von Firmen und Mitglieder in Verbänden werden geehrt, und es gibt kreative Spenden-Aktionen.

von hn

19. Februar 2019, 16:28 Uhr

Gehaltsverzicht für guten Zweck

„Alles was hinterm Komma steht, wird abgezogen“, so Ingo Weth, Personalratsvorsitzender der Stadtverwaltung. Die meisten der rund 250 Mitarbeiter beteiligen sich an der Aktion „Restcent“ und verzichten Monat für Monat beim Gehalt auf die Cent. 2018 kamen so 1164,95 Euro zusammen. Gespendet werden sie an die Frauenberatung und Notruf Nordfriesland und den Mädchentreff.

Stefanie Rohwer, ebenfalls vom Personalrat, und Ingo Weth übergaben die Spenden bei der Frauenberatung an Petra Stadtländer und Annika Hasch sowie an die Vorstandsmitglieder des Trägervereins der Beratungsstelle, Ria Sohrt und Marketta Weßler. Die Spende soll unter anderem für trauma-sensible Yogakurse sowie Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse eingesetzt. Mehr im Internet unter www.frauennotruf-nf.de.

Der Mädchentreff Husum in der Trägerschaft von pro familia (Landesverband SH) bietet Mädchen von sieben bis 27 Jahren vor allem ein offenes Ohr bei Fragen und Problemen, erzählt die Leiterin Sandra Grams. Mit dem Geld werden Gartenmöbel für den Mädchentreff angeschafft, die gemeinsam gebaut und bei gutem Wetter im Hof des Mädchentreffs zum Einsatz kommen. Und es ist ein Ausflug ins Jump House in Flensburg geplant. Mehr im Netz unter www.husumcitygirls.de.

Jahrzehnte im Umzugsverkehr unterwegs

hn

Sie sind seit 30 Jahren in der Möbelspedition Wilhelm Nicolaysen, Gesellschafter der Deutschen Möbelspedition, beschäftigt und wurden kürzlich für ihre lange Betriebszugehörigkeit geehrt: Werner Andresen und Holger Cordts. Ein Jahrzehnt arbeiten Heiko Clausen, Peter Geißler, Torben Löbkens und Jan Zielinski für das Unternehmen. Die sechs Kraftfahrer sind im nationalen und internationalen Umzugsverkehr tägig und erhielten eine Ehrenurkunde der IHK und der AMÖ (Bundesverband Möbelspedition und Logistik). Im Rahmen einer Feierstunde übergab Geschäftsführer Stefan Müller die Urkunden. Wilhelm Nicolaysen ist mit knapp 40 Mitarbeitern, 13 umweltfreundlichen Möbelzügen (Euro 5 und Euro 6) und fünf Servicefahrzeugen sowie drei Außenaufzügen europaweit tätig. Angeboten wird die volle Dienstleistungspalette eines modernen Umzugslogistikers, inklusive Einlagerung in klimatisierten Hallen.

Ein halbes Jahrhundert im Sozialverband

hn

Renate Diedrichs ist 50 Jahre Mitglied im Sozialverband Husum. Dafür wurde sie im Rahmen einer Mitgliederversammlung vom stellvertretenden Vorsitzenden Karl-Heinz Möller und der Frauenbeauftragten Anna Mommsen geehrt. Weitere 23 Ehrungen gab es für 10-, 20-, 25- und 30-jährige Mitgliedschaft. Sie erhielten eine Urkunde und ein Präsent. Unter den mehr als hundert Gästen wurden schließlich drei Präsentkörbe verlost.

Sandra Wöbse Radsportlerin des Jahres 2018

hn

Am „Tag der Meister“ des Radsportverbandes Schleswig-Holstein wurde Sandra Wöbse vom Radsportverein Husum (RSV) dank ihrer vielen Erfolge als Newcomerin zur Radsportlerin des Jahres 2018 gewählt. Der Radsportverband Schleswig-Holstein hatte zu seinem Jahresempfang geladen. Dabei werden die Landesbesten, Landesmeister und Nordmeister aller Altersklassen ausgezeichnet. Nominiert werden jedes Jahr drei erfolgreiche Sportler aus unterschiedlichen Bereichen des Radsports. Die Radwanderer des RSV Husum erzielten 2018 erneut ein hervorragendes Ergebnis ( 94 Fahrten mit 64.852 Kilometern). Sie wurden damit zum vierten Mal in Folge Radwanderverein des Jahres in Schleswig-Holstein. In der Bundeswertung radelten die Radwanderer 2018 unter den Top Ten mit und erzielten den neunten Platz.