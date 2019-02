Bredstedt : Ehrungen für langjährige Schützen

Der stellvertretende Vereinschef des „Bredstedter Schützenverein von 1878“, Walter Klang, zeichnete treue Mitglieder im Norddeutschen Schützenbund aus.

von Udo Rahn

18. Februar 2019, 17:59 Uhr

Ehrungen bestimmten die Jahresversammlung beim „Bredstedter Schützenverein von 1878“. Der stellvertretende Vereinschef Walter Klang zeichnete treue Mitglieder im Norddeutschen Schützenbund aus, dabei für 30 Jahre den ersten Vorsitzenden Jürgen Möller sowie Schatzmeister Holger Klein, für 20 Jahre Rak und Frank Thomsen, für zehn Jahre Gisela sowie Paul Ludwig Petersen.

Jeweils einstimmige Wiederwahl hieß es für den Vorsitzenden, den ersten Ältermann, Jürgen Möller, Schatzmeister Holger Klein, Hauptmann Peter Schulz, Schriftführerin Hannelore Petersen sowie den ersten Schießmeister Paul Ludwig Petersen. Für den bisherigen Jugendwart Thilo Berg sprang Haye Schilling für ein Jahr in die Bresche.

Der Jahresbericht 2018 machte deutlich, dass Langeweile ein Fremdwort war. Präsenz zeigten die Schützen bei zahlreichen Veranstaltungen, wie dem Königsempfang, Firmen- und Hauptmanns-Pokalschießen mit Teilnehmern aus Vereinen, Verbänden sowie Unternehmen oder den Bredstedter Markttagen.

Aktuell sind sechs Jungschützen aktiv. Das diesjährige Schützenfest soll am 18. und 19. Mai starten, der Firmen- und Hauptmannspokal am 2. November ausgeschossen werden. Der Schatzmeister kündigte an, dass man sich spätestens im kommenden Jahr mit dem Thema Beitragsanpassung befassen müsse. „Wir haben seit 19 Jahren nicht erhöht“, mahnte er.