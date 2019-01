Behrendorf : Ehrung für 40 Jahre aktiven Dienst

Das Ehrenkreuz am Bande in Gold erhält der Behrendorfer Feuerwehrmann Dieter Wohler-Thomsen für 40 Jahre aktiven Dienst.

31. Januar 2019, 17:38 Uhr

Zahlreiche Aktive und Gäste fanden sich zum Ball der Freiwilligen Feuerwehr Behrendorf im Dörpshus ein, wo Wehrführer Reiner Thomsen sie alle willkommen hieß. In seinem Jahresbericht ging er auf zahlreiche Aktivitäten ein. Zu den Ernsteinsätzen gehörten der Brand eines Komposthaufens, ein Brand in Viöl sowie ein Fehlalarm in Bondelum. Es wurden neun Übungsabende absolviert, die Gerätekunde wie auch Übung am Objekt enthielten. Wehrführerdienstversammlungen, ein Kameradschaftsabend, ein Grillabend sowie das traditionelle Laternelaufen standen ebenfalls im Terminkalender der Feuerwehr, wie auch Funkübungen, Public viewing bei der Fußballweltmeisterschaft sowie ein Training auf der Atemschutzstrecke in Niebüll.

Auf dem Ball wurde auch einige Ehrungen und Beförderungen vorgenommen. Dieter Wohlert-Thomsen wurde für 40 Jahren aktiven Dienst mit dem Ehrenkreuz am Bande in Gold von Bürgermeister Jens Carstensen geehrt. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Michael Carstensen und Thore Petersen befördert.