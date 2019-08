Eckpfeiler NF gGmbH : „Eckpfeiler“ für mehr Wohnraum in Nordfriesland

Der Name ist Programm: Die neue gemeinnützige Gesellschaft will Benachteiligte beim Anmieten unterstützen und zwischen Mietern und Vermietern vermitteln.

von

07. August 2019, 18:08 Uhr

Nordfriesland | Die Erfahrungen zeigen, dass zwischen dem Ziel, eine eigene Wohnung zu mieten, und dem Angebot an Wohnungen für wirtschaftlich hilfebedürftige Menschen eine deutliche Lücke klafft. Dies betrifft oft auch Menschen mit Behinderung sowie Menschen, die von Behinderung bedroht sind oder die sich aktuell in einer Krisensituation befinden.

Die Eckpfeiler NF gGmbH – Wohnen in Nordfriesland – plant, in Kooperation mit dem Kreis Nordfriesland und weiteren Partnern neue Mietverhältnisse für diese Zielgruppen zu begründen und bestehende Mietverhältnisse zu erhalten. Sie leistet Unterstützung bei Beratung und Vermittlung zwischen Vermieter und Mieter. In Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften und/oder privaten Investoren ist daneben geplant, neue Wohnmöglichkeiten in Nordfriesland zu erschließen.

Für die Zielgruppe soll bewohn- und bezahlbarer Wohnraum vermittelt und oder angemietet und erhalten werden. Hierzu zählen Vorhaben der Modernisierung und Sanierung von Wohnraum sowie langfristig die Schaffung von neuem Wohnraum.

Die Eckpfeiler NF gGmbH sieht sich als verlässlicher Partner für Vermieter sowie Mieter, Wohnungsbaugesellschaften, Energieversorger, Wohnungsverwaltungen und Investoren. Die Versorgung aus einer Hand sei ein großer Vorteil, da sie Vermietern bei Problemen Entlastung schaffe, zum Beispiel durch Sicherstellung der Mietzahlungen. Die Vorteile für potenzielle Mieter lägen darin, dass sie die Möglichkeit bekommen, kostengünstigen und passgenauen Wohnraum zu mieten.

„Wir wollen zunächst Wohnraum anmieten und den Vermietern Sicherheit geben, würden aber auch als Investoren selbst Wohnungen bauen“, sagte Mali Schumann, von der Koordinierungsstelle Eingliederungshilfe Erwachsene NF.

Die Gesellschaft ist seit März aktiv. Ihre Gesellschafter setzen sich zusammen aus der AWO Schleswig-Holstein, der Arche Unterstütztes Wohnen, der Brücke SB, der Diako NF, dem Diakonischen Werk Husum und dem Verein Land in Sicht sowie dem Kreis Nordfriesland als Kooperationspartner.

Der Kreis steuert – neben der in den vergangenen Jahren geleisteten personellen Unterstützung – 2019 und 2020 jeweils 150.000 Euro bei; 60.000 Euro zusätzlich werden 2019 als Anschubfinanzierung vom Land gezahlt.

Inzwischen hat Olaf Henschen seine Arbeit als Geschäftsführer aufgenommen. Nach aktuellem Stand konnte Eckpfeiler sechs Wohnungen in Husum akquirieren, von denen sie vier auch bereits belegt hat. In Leck gelang es ihr, eine fünf-köpfige Familie vor der Obdachlosigkeit zu bewahren. Rund 60 Wohnungssuchende haben sich bereits in die Warteliste der jungen GmbH eingetragen.

Olaf Henschen führt regelmäßig Gespräche mit Vermietern und stellt sich auch den Akteuren der kommunalen Ebene vor: So nimmt er am 20. August an einer Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Tönning und am 26. September an einer Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Eiderstedt teil. Daneben gibt es einen engen Austausch mit der Eingliederungshilfe und den Sozialzentren im Kreis Nordfriesland.

Am Projekt Interessierte erreichen die Eckpfeiler NF gGmbH unter info@eckpfeiler-nf.de oder informieren sich unter www.eckpfeiler-nf.de. Bis auf weiteres ist die GmbH nur mobil erreichbar unter Telefon 0171-3161090.

Ein weiterer konkreter Schritt zur Umsetzung der Ziele ist das angestrebte Nordfriesische Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Am 13. September wird zunächst im Kreistag über den Beitritt des Kreises beraten und beschlossen. Weitere Bündnispartner des nordfriesischen Wohnungsmarktes wollen dann dem Bündnis beitreten.