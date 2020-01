Kirchengemeinde Husum : Eberhard Didszuhn stiftet Abendmahl-Kelch für St. Marien

Spender Eberhard Didszuhn: „Ich möchte dem Herrgott und den Menschen Danke sagen“.

09. Januar 2020, 12:14 Uhr

Husum | Mit der Übergabe eines neuen, wertvollen Abendmahl-Kelches für Husums Hauptkirche St. Marien am Pastor Friedemann Magaard erfüllte sich Eberhard Didszuhn einen Herzenswunsch. Denn dem in Ostpreußen geborenen 77-Jährigen ist die „graue Stadt am Meer“ zur Heimat geworden. Hier wirkte er Jahrzehnte als Mathematiklehrer an der Berufsschule und engagierte sich schon früh in der Altenbegegnungsstätte, in deren Neubau der Wahl-Rödemisser weiterhin zu den regelmäßigen Besucher zählt.

„Für mich ist dieses Geschenk eine Art Befreiung. Denn ich wünschte mir, dass etwas von mir hier auf Erden bleibt. Mit dem Kelch möchte ich zudem den Menschen, aber vor allem dem Herrgott Danke sagen“, erklärte der Stifter.

Für Eberhard Didszuhn haben der Gottesdienst, das Abendmahl und insbesondere das Vaterunser als das am weitesten verbreitete Gebet des Christentums große, persönliche Bedeutung. Und so ließ er bei der Übergabe des Kelches am vergangenen Sonntag mit der Einspielung einer Originaltonaufnahme des hebräischen Textes aus dem Tempel in Bethlehem auch die Gottesdienstbesucher an seiner tiefen Verbundenheit mit den überlieferten Worten Jesu teilhaben.

Friedemann Magaard nahm den silbernen Kelch mit sichtbarer Freude entgegen. „In seiner Eleganz und Schlichtheit passt er wunderbar zu der hellen, schnörkellosen Architektur von St. Marien“, erklärte der Pastor. Das sakrale Gefäß werde nun regelmäßig zum Einsatz kommen. „Da wir hier jeden Sonntag das Abendmahl feiern, können wir ihn wirklich gut brauchen“, führte Magaard weiter aus.