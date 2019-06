Bredstedt : E-Bike beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Ein E-Bike wurde am 18. Juni auf dem Bredstedter Marktplatz von einem Rollstuhl-Fahrer angefahren und beschädigt.

von hn

19. Juni 2019, 08:53 Uhr

Bredstedt | Am Dienstag (18. Juni) gegen 16 Uhr befuhr ein älterer Herr mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl den Marktplatz in Bredstedt, wie die Polizei mitteilt. In Höhe Markt 15 stieß er gegen ein abgestelltes E-Bike, welches daraufhin umfiel und beschädigt wurde. Der Senior setzte seine Fahrt fort, offensichtlich hatte er den Zusammenstoß nicht bemerkt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bredstedt unter Telefon 04671/96056 zu melden.