Verkehr : Durchfahrt Schwabstedt bleibt gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

In Schwabstedt wird es in den kommenden Monaten weiterhin zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) gestern mit.

Schon seit Längerem wird die Kreisstraße 135 innerhalb der Ortsdurchfahrt Schwabstedt (im Verlauf des Straßenzuges Am Mühlenberg/Schlossstraße) erneuert. Aktuell wird dem LBV zufolge an den Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Gas und Breitbandversorgung) gearbeitet. Das hat allerdings zur Folge, dass die bereits eingerichtete Vollsperrung zwischen der Einmündung Kirchstraße und Dorfstraße noch bis voraussichtlich 1. November verlängert wird. „Dies ist zwingend erforderlich zur Gewährleistung der Sicherheit für die Arbeiter und die auf der Fahrbahn geführten Fußgänger, insbesondere auch die Schulkinder“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Eine Umleitung ist eingerichtet und ausgeschildert. Die Anwohner bleiben weiterhin erreichbar.

Darüber hinaus stehen noch Asphaltierungs-Arbeiten aus, die für die Herbstferien vorgesehen sind, damit der Schulbus-Betrieb nicht zusätzlich beeinträchtigt wird.

Träger der Baumaßnahme ist der Kreis Nordfriesland, Auftraggeber der LBV-SH (Niederlassung Flensburg). Die Bauarbeiten führt die Firma Heinrich Brandt aus Westerrönfeld durch.