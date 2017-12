Nach Medienberichten : Dunkle Wolken am „Sternen“-Himmel

vergrößern 1 von 1 Foto: Müllerchen 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 21.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Husum | Die Kluft zwischen der Geschäftsführung des Genießer-Hotels „Altes Gymnasium“, Lenka Hansen-Mörck, und dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Schleswig-Holstein (DeHoGa) sitzt tief. Auslöser waren Medienberichte, in denen dem Fünf-Sterne-Hotel Nachlässigkeiten unter anderem bei der Hygiene angelastet wurden. Auch von Schimmelbefall war in einem Fernsehbericht die Rede. „Wenn wir so etwas erfahren, müssen wir natürlich handeln“, sagt Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des DeHoGa.

Gesagt, getan. Gleich zweimal rückten Prüfer dem „Alten Gymnasium“ nach Ausstrahlung des Beitrages auf die Pelle. „Und beide Male mussten wir feststellen, dass die von Medienvertretern und Hotelgästen beobachteten Missstände nicht beseitigt waren. Das geht natürlich nicht“, fasst Scholtis zusammen. In einem Schreiben habe sein Verband das Hotel auch darauf hingewiesen, dass es seine fünf Sterne unter diesen Umständen nicht behalten könne. Einen Vorschlag, auf vier Sterne herunterzugehen, habe sie abgelehnt, sagt Hansen-Mörck und hält dem Verband ihrerseits vor, auf ein Antwortschreiben bis zum heutigen Tag nicht reagiert zu haben.

Sie und ihr Team seien unverzüglich daran gegangen, die meisten der – „zum Teil auf Missverständnissen beruhenden“ – Mängel zu beseitigen, beteuert Hansen-Mörck. Anlass für Sanktionen sieht sie daher nicht. Vielmehr habe sie um eine angemessene Frist gebeten, auch die letzten Mängel zu beheben. So habe sich die Sauna zwischenzeitlich in der Renovierung befunden. „Und die Bar ist wegen Personalmangels derzeit nur am Freitag und Sonnabend geöffnet.“ Sie könne sich des Eindrucks nicht erwehren, als ob der Verband bei „uns besonders genau hinschaut“, sagt Hansen-Mörck.

Stefan Scholtis bestätigt das, führt dafür aber ganz andere Gründe ins Feld: Die Wirkung des Fernseh-Berichtes sei „erheblich“ gewesen, sagt er. Außerdem basiere die Klassifizierung auf festen, bundeseinheitlichen Kriterien: „Wenn zum Beispiel die Hygiene nicht stimmt, gibt es nicht einmal mehr einen Stern. Und dieses Hotel (gemeint ist das „Alte Gymnasium“, Anm. d. Red.) hat ein Problem“, hebt er hervor. Gleichwohl sehe die Hotel-Leitung offenbar keinen Handlungsbedarf.

„Uns ist nicht daran gelegen, Betriebe an die Wand zu fahren“, berichtet Scholtis und räumt ein, dass es nicht immer leicht sei, beides unter einen Hut zu bringen – also Vertretung des Gastgewerbes und zugleich Klassifizierungsgesellschaft zu sein. „Aber gerade deshalb müssen wir an die schwarzen Schafe ran: damit diejenigen, die ihre Häuser in Schuss halten, nicht auch noch darunter leiden müssen.“ Hansen-Mörck schreibt er ins Stammbuch, dass sie ihre Arbeit machen solle.

Das tue sie bereits, kontert die Hotel-Besitzerin – „allen Widerständen zum Trotz“. In einem so großen Hotel wie dem „Alten Gymnasium“ gebe es immer mal Defizite, räumt sie ein. Doch die Berichterstattung habe sie schon als „sensationsheischend“ empfunden. Ja, es handle sich um ein altes Gebäude und „wenn Sie da einmal rum sind, können Sie auch schon wieder von vorne anfangen“, sagt sie. Das sei ein ständiger Prozess. Dennoch: „Wir haben uns jeden unserer fünf Sterne verdient.“

Im Übrigen vertrete ihr Anwalt die Auffassung und habe dies dem DeHoGa gegenüber auch schon erklärt, „dass wir noch bis Ende 2018 klassifiziert sind“. Die Forderungen des Verbandes empfänden beide als haltlos. Überhaupt: Diese ständige Kritik sei eine „Geisel der Branche“, fasst Hansen-Mörck zusammen und denkt angesichts der jüngsten Berichte ernsthaft darüber nach, „ob ich überhaupt noch Sterne brauche“. Der „Geist“ eines Hauses sei ohnehin wichtiger. „Und daran arbeiten wir alle mit Herzblut.“