23. März 2020, 13:28 Uhr

Durch die Corona-Pandemie ist der Krisenstab des Kreises Nordfriesland fast im Dauereinsatz. Unter anderem kümmert man sich im Kreishaus um die Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Diese wenden sich unter anderem über die dieser Tage viel besuchten Facebook-Seite des Kreises an die Mitarbeiter.

Je nach Lebenslage der Schreibenden berühren die Kommentare etliche Themenfelder; einige Beispiele:

Sollte wirklich jeder mit Erkältungsanzeichen bei der 116117 anrufen, auch ohne Kontakt in die Risikogebiete? Wo können Freiberufler eine Unterstützung beantragen, wenn durch Corona Aufträge ausbleiben? Warum wird nicht jeder mit Erkältungssymptomen auf Corona getestet? Ich habe im April Urlaub gebucht – darf ich anreisen? Ich darf nur mit negativem Corona-Nachweis wieder arbeiten. Was soll ich meinem Arbeitgeber sagen?

In der Frühschicht von 7.30 bis 15 Uhr arbeiten drei Mitglieder der Kreisverwaltung die Fragen ab, in der Spätschicht bis 22.30 Uhr sind es zwei bis drei. Der Social-Media-Manager des Kreises, Brian Zube, hat einen Dienstplan aufgestellt und von Beginn an darauf geachtet, häufig gestellte Fragen und ihre Antworten in einer elektronischen Liste zu sammeln, auf die alle Beteiligten zugreifen können.

FAQ im Netz

Diese Liste hat die Verwaltung unter https://www.nordfriesland.de/faq-corona auch ins Internet gestellt. „So hoffen wir, das Aufkommen ein bisschen zu senken, weil viele ihre Antworten schon dort finden“, erklärt Zube. „Außerdem kann auch unsere telefonische Corona-Hotline auf die Liste zugreifen. Da arbeiten wir Hand in Hand und fügen auch alle zusammen immer wieder neue Themen hinzu.“

Landrat Florian Lorenzen ist nicht nur mit seiner Facebook-Truppe zufrieden, sondern hebt auch die spontan gebildeten Facebook-Gruppen hervor, über die Privatleute die Nachbarschaftshilfe organisieren. „Ich finde es toll, wie die Bevölkerung unseres Kreises zusammenhält und wie hoch die Bereitschaft ist, selbst mit anzupacken. Auch aus der Verwaltung haben sich bereits 50 Beschäftigte bereit erklärt, eine Rolle im Krisenstab zu übernehmen.“